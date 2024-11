Policist brutalno nad jeznega voznika, policija objavila videoposnetek #video

Policija v ameriškem mestu Oklahoma City je zaradi velikega pritiska javnosti na spletu objavila videoposnetek incidenta, ki se je pripetil konec oktobra, vanj pa sta bila vpletena prometni policist in 70-letni voznik avtomobila, ki je bil udeležen v manjši prometni nesreči. Ker se 70-letnik vietnamskih korenin ni strinjal z namero policista, da mu ta izreče kazen, in ga tapnil po prsih ter mu jezno rekel, naj utihne, je policist uporabil fizično silo, da bi starostnika vklenil v lisice, pri čemer ga je z glavo z vso močjo treščil ob tla in mu povzročil hude poškodbe.

70-letni Lich Vu je bil 27. oktobra udeležen v prometni nesreči v mestu Oklahoma City, ki jo je obravnaval eden od prometnih policistov mestne policijske uprave, so poročali lokalni mediji.

Med udeležencem nesreče in policistom je izbruhnil prepir, ki naj bi bil posledica nestrinjanja 70-letnika z izrečeno kaznijo zaradi povzročitve prometne nesreče, v kateri sicer ni bil poškodovan nihče. Lich Vu je namreč nasprotoval mnenju policista, da je bil on tisti, ki je povzročil prometno nesrečo, je razvidno iz celotnega videoposnetka policijske kamere, ki je objavljen tudi na spletni strani YouTube (vir).

Zaradi vroče krvi med policistom in 70-letnikom je ta policista s hrbtiščem dlani tapnil po prsih in od njega zahteval, naj utihne. Policist je v odziv zoper voznika uporabil fizično silo in ga z namenom vklenitve v lisice vrgel po tleh. Starostnik je ob tem z glavo z vso silo trčil ob tla in izgubil zavest.

Kasneje so ga hospitalizirali, saj je moški utrpel hude poškodbe glave, so sporočili iz policije v mestu Oklahoma City in dodali, da je prometni policist, ki je bil vpleten v incident, suspendiran, dokler ne bodo razčiščene vse okoliščine dogodka.