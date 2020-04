Poglejte, kakšno zaščitno opremo so dali medicinskim sestram #video

Nekateri gledalci videoposnetka, ki se je po spletu začel širiti pretekli konec tedna, za stanje zaščitne opreme obtožujejo Kitajce in francosko vlado - prvi naj bi državi prodali zanič opremo, drugi pa naj bi jo kupili.

V Franciji so do zdaj sicer potrdili okrog 130.000 okužb z novim koronavirusom, umrlo pa je blizu 14.000 ljudi. Francija po številu potrjenih primerov in smrti zaostaja le za ZDA, Španijo in Italijo. Foto: Reuters

Kot pajčevina trgajoča se zaščitna oblačila so v bolnišnico Timone v Marseiilu, kjer je videoposnetek nastal, prispela iz francoskih blagovnih rezerv. Kot je poročal francoski medij 20 Minutes, so bile škatle z zaščitno opremo nekaj let shranjene v preveč vlažnih prostorih, zaradi česar so nekatere halje začele razpadati.

Neuporabnih naj bi sicer bilo le 300 od več kot 20.000 zaščitnih oblek, ki so jih na dan nastanka videoposnetka pripeljali v bolnišnico.

