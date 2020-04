Bomo Slovenci bolj dosledni? Britanci očitno niso. #video

Police and military boats will patrol south coast beaches and use megaphones to shout at covidiots over the Easter weekend amid fears sweltering temperatures could tempt Britons to break lock-down. People were seen having fun in the sun this afternoon on Brighton beach pic.twitter.com/W9rzy7ZAYT — Lilian Chan (@bestgug) April 11, 2020

Nekateri se požvižgajo na vse skupaj

Britanska vlada je svoje državljane pozvala, naj spoštujejo pravila, ki vladajo v času novega koronavirusa, ter naj med velikonočnimi prazniki ostanejo doma. Toda nekateri se požvižgajo na vse pozive, saj je bilo že v petek mogoče videti, kako se nekateri sončijo na plaži, se potapljajo, nekateri pa v velikih skupinah kolesarijo.

Toplo sonce, temperature so se v Britaniji povzpele do 24 stopinj Celzija, je na plano privabilo veliko ljudi, kar pa je očitna kršitev tamkajšnjih ukrepov. Zapuščanje domov je namreč dovoljeno le v primeru nakupov osnovnih stvari, za pot na delo, zaradi zdravstvenih potreb ali pomoči ranljivim osebam.

"Edino, kar jih bo ustavilo, je, da jim bodo začeli izročati kazni"

Na plaži v Brightonu je bilo mogoče videti mnogo tekačev in kolesarjev, ki niso upoštevali razdalje. Tudi v Britaniji velja pravilo, da se prebivalci lahko gibljejo le v bližini svojega doma in da ne gredo na obalo. Policija je morala tudi ukrepati.

@piersmorgan From Brighton beach today, another man had filmed the events leading up to this moment and he said he would share on here. pic.twitter.com/GxRelg0Bxp — donnycosdoney (@donnycosdoney) April 11, 2020

Nad tem početjem so bili ogorčeni prebivalci Brightona. Med njimi tudi Dean Roberts, ko je videl na stotine ljudi na plaži. "Ljudje se ne zavedajo nevarnosti. Razumem, da je lepo vreme, vendar obstajajo pravila, ki se jih moramo držati, ne pa kršiti. Policija se vozi v konvojih in ljudi prek zvočnikov poziva, da se odstranijo s plaže. Edino, kar jih bo ustavilo, je, da jim bodo začeli izročati kazni," je za britanski Daily Express povedal Roberts.

extremely funny boris johnson tried to do a barbara bush thing but for a disease you can actually get from a handshake https://t.co/mWR9r4zJoe — lipman talkshit (@acablart) April 6, 2020

Boris Johnson ni bil najboljši zgled

Spomnimo, da se je z novim koronavirusom okužil tudi britanski premier Boris Johnson, ki je bil celo nekaj časa na intenzivni negi. Johnson pa v začetku pandemije ni bil ravno najboljši zgled svojim državljanom, saj je javno govoril, da se je brez težav rokoval z ljudmi.

Velika Britanija ima z novim koronavirusom trenutno okuženih nekaj več kot 73 tisoč ljudi, umrlo pa jih je že skoraj devet tisoč.

"Dan nam pozneje ne bo žal"

V četrtek so predstavniki slovenske vlade pred velikonočnimi prazniki vse ljudi pozvali, naj ostanejo doma. Po zadnjih podatkih smo vrh epidemije že dosegli, a to ne pomeni, da je že konec. Vodja svetovalne skupine v okviru ministrstva za zdravje Bojana Beović je v četrtek povedala, da nam gre dobro, a da se val epidemije še ni povsem končal.

"Čeprav so prazniki, je pomembno, da ukrepe zelo striktno upoštevamo še naprej. Nekateri ukrepi so predpisani s strani države … Tisto, kar je nemogoče predpisovati, so obiski družin. Vse tiste situacije, ki bodo privedle do kroženja virusa. Vsi praznujemo veliko noč in praznujemo jo z družinami, ampak zdaj je trenutek drugačen. Zelo pomembno je, da trenutek izkoristimo, da nam pozneje ne bo žal. Zdržimo še kakšen teden ali dva na enak način," je povedala Beovićeva.

Konec tedna bo v Sloveniji poostren nadzor izvajala tudi policija, a kot vemo, je bil prejšnji teden položaj na slovenski Obali dober. Bo tako tudi ta konec tedna?