Kenny Dalglish okužen z novim koronavirusom

Dalglish je eno najbolj slovitih imen otoškega nogometa. Med letoma 1969 in 1977 je igral za Glasgow Celtic in z njim po štirikrat slavil v škotskem prvenstvu in pokalnem tekmovanju, nato pa je prestopil v Liverpool.

Med letoma 1977 in 1990 je v zlatem obdobju za Redse skupno osemkrat slavil v elitnem angleškem prvenstvu ter trikrat zmagal v tedanjem pokalu državnih prvakov, zdajšnji različici lige prvakov. Za Liverpool je na 515 tekmah dosegel 172 golov.

Po koncu igralske kariere je zaplul v trenerske vode. Med letoma 1985 in 1991 je imel dvojno vlogo pri Liverpoolu, kot igralec in trener je trikrat slavil v najmočnejšem angleškem ligaškem tekmovanju in osvojil dva pokala FA, v nadaljevanju strokovne kariere je vodil tudi Blackburn, Newcastle, Celtic in ponovno Liverpool v sezoni 2011/12.

Najgloblje sledi je pustil pri Blackburnu, ki je pod njegovim vodstvom zmagal v premier leaague v sezoni 1994/95.

Dalglish je za škotsko izbrano vrsto na 102 tekmah dosegel 30 golov, britanska kraljica Elizabeta II. pa mu je leta 2018 podelila viteški naziv.