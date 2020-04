Česa med izolacijo nikakor ne smete početi sosedom? #video

Sosedski odnosi so lahko te dni precej napeti, če nismo uvidevni drug do drugega.

Sploh tisti, ki živite v vrstnih hišah, dvojčkih ali blokih, morate biti te dni še posebej obzirni do sosedov. Mnogi so namreč zaradi izolacije, pomanjkanja socialnih stikov ali strahu pred boleznijo še bolj napeti in nejevoljni kot sicer. Da ne bodo v teh že tako težkih časih izbruhnili kakšni medsosedski spori, je portal Huffington Post objavil seznam vsega, česar svojim sosedom v času izolacije nikakor ne smete početi.

1. Izogibajte se divji telovadbi v stanovanju

Ste pred izolacijo obiskovali ure zumbe, aerobike ali kakšne druge vadbe, kjer je bilo veliko skakanja in topotanja? Takšna vadba je lahko za sosede pod vami, če živite v bloku, skrajno neprijetna, saj bodo imeli med vašim treningom občutek, kot da jim skačete naravnost po glavi.

Naj vaši treningi doma ne bodo prehrupni. Foto: Getty Images Zato si morda lahko v tem času iz obzirnosti do sosedov omislite kakšno drugo vadbo, s katero boste ostajali v formi, pa ne vključuje divjega skakanja oziroma poplesavanja. Lotite se na primer pilatesa, vadbe za moč z lastno težo ali utežmi, joge ... Če vam manjka aerobne aktivnosti, pa se lahko še vedno odpravite ven, nekam na samo, ter se lotite hitre hoje ali teka.

Če pa izolacije nikakor ne boste preživeli brez zumbe ali aerobike, potem se skušajte s spodnjim sosedom dogovoriti, kdaj bi bila zanj vaša vadba najmanj moteča. Zagotovo se vsak dan odpravi ven na sprehod, vi pa lahko ta čas izkoristite za svoje poskočne športne dejavnosti. Nikakor pa se jih ne lotevajte zgodaj zjutraj ali pozno zvečer. Tudi sicer, v "normalnih" časih.

2. Ne kradite sosedovega Wi-Fija

V teh dneh mnogi svoje delo opravljajo od doma, zato je še toliko pomembneje, da njihov internet brezhibno oziroma kar se da hitro deluje. Če ste torej do zdaj morda kateremu od sosedu "kradli" brezžični internet, je zdaj čas, da s tem prenehate. Sosed zagotovo ne bo vesel, če se mu bo mudilo narediti nekaj za službo, vi pa boste njegov splet medtem obremenjevali z kdo ve čim vse.

Ne kradite sosedovega brezžičnega interneta. Foto: Getty Images

3. Ne predvajajte glasbe na ves glas

Že res, da glasba mnoge sprošča in pomirja, in prav je, da jo poslušate, če vam je to v teh dneh še posebej po godu. A bodite uvidevni in ne predvajajte glasbe tako na glas, da bo donela po vsem bloku.

Sploh vaši prvi sosedi levo in desno ter spodaj in zgoraj verjetno ne bodo veseli, če si morda ravno v tistem hipu želijo nekaj miru. Morda ni slabo pomisliti, da bi, če si želite glasbe poslušati bolj na glas ali ob poznih večerih urah, svojim priljubljenim izvajalcem namesto prek zvočnikov prisluhnili prek slušalk.

4. Ne bodite ignorantski

Če na balkonu, stopnišču ali pred blokom srečate soseda, ga nikar ne ignorirajte. Že res, da je treba držati varnostno razdaljo in da je prav, da če pride do srečanja na ozkem stopnišču, čim prej zaobideta drug drugega, a vsaj pomahate in nasmehnete se lahko.

Pa tudi prijazen: "Dober dan, kako ste kaj?" bo sočloveku veliko pomenil. Te dni so namreč mnogi preplašeni, morda celo depresivni ali tesnobni, zato bosta prijazen nasmeh in pozdrav več kot dobrodošla.

Ne spravljajte sosedov ob živce z nepotrebnim hrupom. Foto: Getty Images

5. Ne smetite skupnih površin

Če živite v bloku s teraso ali skupnim dvoriščem, kjer se zadržujejo tudi drugi sosedje (seveda zdaj v času izolacije ne vsi hkrati, ampak vsaka družina posamično), potem poskrbite, da bodo skupne površine čist in urejene. Ne smetite in ne uničujte, kajti nesnaga bo sosede zagotovo spravila v slabo voljo ter skrhala medsosedske odnose.

6. Pospravite za svojimi kužki

Mnogi so v času izolacije pozabili na pravila, ki veljajo sicer, v normalnih okoliščinah. Tako boste tudi pri nas, če boste pozorno pogledali, zadnje dni opazili na travah ali ob sprehajalnih poteh več pasjih iztrebkov kot sicer.

Kot da bi nekateri lastniki štirinožnih prijateljev pozabili, da se pravila o pospravljanju za kužki niso spremenila. Če torej nočete zanetiti spora v bloku ali soseski, kjer živite, potem za svojim kužkom pridno čistite še naprej.

Spoštujte ukrepe, namenjene omejevanju širjenja bolezni covid-19. Foto: Getty Images

7. Ne kršite sprejetih ukrepov

A mnoge v vaši neposredni okolici bo v slabo voljo bolj kot vse drugo spravilo dejstvo, da kršite ukrepe, ki bi se jih morali držati v želji po omejitvi širjenja bolezni covid-19. Ko hodite po stopnišču bloka, torej ne kašljajte in kihajte kar tako v zrak, temveč si usta in nos pokritje z rokavom. Ne dotikajte se stopniščne ograje, če to ni nujno potrebno. Naj se nanjo pri hoji po stopnicah opirajo starejši stanovalci, ki jo zares potrebujejo, mlajši pa dajte roke v žepe in se po stopnišču vzpnite ali spustite brez prijemanja ograje.

Na skupni terasi ali pred blokom se v večjih skupinah ne zadržujte, saj s tem ne prispevate k omejitvi širjenja okužbe. Prav tako ne pošiljajte otrok pred blok, da se igrajo z drugimi otroki iz soseske. Vsa ta neodgovorna ravnanja lahko upravičeno vznemirijo vaše sosede, sploh če živite v bloku, kjer imajo nato posredno večjo možnost za okužbo, če zbolite vi, tudi oni sami.