Ponoči na Brniku: novo letalo s Kitajske, kaj je bilo v njem? #video

Nekaj minut po 22. uri zvečer je na Brniku pristal airbus A320, ki pripada družbi Trade Air in leti pod hrvaško zastavo. Njihov airbus je iz Quingdaua na Kitajskem najprej letel v kazahstanski Almati, nato v bližnji Aktobe, potem pa ga je do Slovenije čakal še slabih pet ur dolg polet.

Včeraj v Slovenijo skupaj 27 ton zaščitne opreme. Odprt zračni most med Kitajsko in Slovenijo

Že v zgodnjih jutranjih urah je prispelo letalo s kar 20 tonami zaščitne opreme, ki jo je prek Joca Pečečnika naročil in dobavil Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve (Zavod). V poznih večernih urah pa je Zavod prejel še 7 tonsko pošiljko. Ta predstavlja prvo dostavo opreme iz logističnega centra v mestu Quingdao preko zračnega mosta.

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) in Zavod sta ga v tesnem sodelovanju z Veleposlaništvom RS v Pekingu in s podjetjem Skupine Hisense vzpostavila za namen čimprejšnje dobave zaščitne opreme iz Kitajske v Slovenijo.

"Do danes smo kupovali vse tisto, kar nam je zaradi pomanjkanja kdo ponudil, od danes naprej pa lahko mi odločamo in izbiramo, kaj bomo naročili," je zvečer na Brniku povedal Zdravko Počivalšek, minister za gospodarstvo in razvoj. Daljša ministrova izjava je v zgornjem videu.

Kaj je bilo v večerni pošiljki?



Večerna dobava sedmih ton zaščitne opreme obsega 585.400 troslojnih kirurških mask, 240.100 mask tipa FFP2, ki jih še posebej potrebujejo v zdravstvu, 4.000 rokavic, 1.500 oblek, 500 očal in 430 termometrov. Brez včerajšnjih pošiljk je bilo samo ta teden v Slovenijo dobavljenih 29 ventilatorjev, 480.000 troslojnih zaščitnih mask in 138.000 mask tipa FFP2. K temu lahko prištejemo še več kot 700.000 mask iz domače proizvodnje.

Do zdaj 115 ventilatorjev

Zavod se je nabave zaščitne opreme lotil trofazno. V prvi fazi dobav se je primarno osredotočil na zagotovitev ustreznega števila ventilatorjev, ki jih bolnišnice nujno potrebujejo za ohranjanje življenj v primeru hujših okužb s COVID-19. Doslej je zagotovil že 115 ventilatorjev, 108 jih je že v bolnišnicah po vsej Sloveniji, 7 pa jih skladiščijo v Rojah.

V drugem delu so bile nabave osredotočene na zagotovitev zaščitnih mask tipa FFP2 in FFP3 ter ostale zaščitne opreme, ki jo uporablja zdravstveno osebje in zaposleni v domovih za ostarele.

"Trenutno so aktivnosti osredotočene na zagotavljanje zadostne zaščitne opreme za splošno javnost, ki bo na voljo proizvodnim, trgovskim in humanitarnim delavcem. Ta segment želimo pokriti z domačo proizvodnjo, ki jo MGRT še posebej spodbuja z vidika samooskrbe. Pomembna je tudi zaradi hitre dobave, podpore domače obrti, slovenskih proizvodov ter ohranjanja lokalnih delovnih mest," sporočajo z MGRT.

