V New Yorku trupla pokopavajo v množična grobišča #foto

V ZDA so do četrtka zvečer potrdili 465.750 primerov okužbe z novim koronavirusom in 16.684 mrtvih. V najbolj prizadeti zvezni državi New York so potrdili skupno 161.799 okužb in 7067 smrtnih primerov, samo v mestu New York 87.028 primerov okužbe in 5.150 mrtvih. Zaradi množice trupel so ta začeli zakopavati kar v množična grobišča na otoku Hart.

V državi New York je sicer število hospitalizacij zaradi novega koronavirusa v sredo naraslo le za 200, vendar pa je število mrtvih naraslo za 799. Ima pa zvezna država New York že več primerov okužbe z novim koronavirusom kot države izven ZDA, poroča STA.

V mestu New York so skrajšali čas ohranjanja trupel v hladilnicah mestnega mrliškega oglednika na 14 dni. Po tem obdobju jih bodo pokopali na otoku Hart, kjer je mestno pokopališče za reveže in tiste, brez svojcev. Tam so običajno pokopali 25 mrtvih na teden, sedaj 24 na dan.

Vrhunec okužb Kalifornija pričakuje prihodnji teden

Veliko bolje je v Kaliforniji, kjer je v sredo število bolnikov v intenzivni negi padlo za 1,9 odstotka na 1132. Država ima na voljo 11 tisoč ventilatorjev, v uporabi pa jih je trenutno tretjina. Vrhunec okužb Kalifornija pričakuje prihodnji teden.

Guverner Gavin Newsom je dejal, da socialno distanciranje očitno deluje in pozval državljane, naj ga še naprej spoštujejo. V Kaliforniji, ki ima največ prebivalcev v ZDA (40 milijonov), so do četrtka zvečer potrdili 19.950 primerov okužbe in 551 smrtnih žrtev covida-19, od tega v Los Angelesu 7955 okužb in 223 smrti.

Bela hiša je medtem obvestila bolnišnice, ki bodo dobile proračunsko pomoč v okviru boja proti novemu koronavirusu, da ne bodo smele več pacientom računati zdravljenja, če ga bodo že zavarovalnicam. Zasebni lastniki bolnišnic na ta način namreč že vrsto let bogatijo.

Bolnišnice bodo morale podpisati posebno izjavo

Če se na primer pacient oglasi v ambulanti bolnišnice ali ga zdravi zdravnik, ki ni v mreži njegove zavarovalnice, račun izstavijo tako zdravstveni zavarovalnici kot pacientu. To je v ZDA povsem zakonito, dovoljeno in običajna praksa, ki se je zavedo le tisti, ki jih udari po žepu. Za kratek pregled in tableto aspirina v ambulanti plača nekaj sto dolarjev zavarovalnica, pacient pa dvakrat več.

Tiste bolnišnice, ki bodo dobile sredstva iz nedavno potrjenega 2200 milijard dolarjev vrednega paketa pomoči gospodarstvu in posameznikom zaradi novega koronavirusa, bodo morale podpisati izjavo, da se ne bodo bogatile na račun pacientov in da bodo računale le toliko, kot bi računale za bolnika, ki ga zdravi zdravnik iz mreže zavarovalnice.

Bela hiša je za zdaj zagotovila, da zavarovalnice ne bodo računale doplačil za testiranja na okužbo z novim koronavirusom. Nekatere velike zavarovalnice so se odpovedale doplačilom za zdravljenje covida-19. Za bolnike brez zavarovanja pa nekatere zvezne države, kot npr. New York, poskrbijo, medtem ko druge bolnike čaka finančni propad in osebni stečaj.