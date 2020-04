Ko se je Stephen King lotil pisanja svojega novega romana, se je odločil, da se bo odvijal v letu 2020. Takrat si niti v sanjah ni mislil, da bo prav v tem letu svet doletela pandemija neverjetnih razsežnosti.

"Tako sem razmišljal: 'Dobro, ko bo knjiga izšla, se bo pisalo leto 2021, torej se bo zgodba odvijala v preteklosti, varno v preteklosti.' In potem se je zgodila ta zadeva in takoj sem preletel, kar sem do takrat napisat, ter ugotovil, da sta dva lika v knjigi odšla na križarjenje. In sem si rekel: 'No, mislim, da nihče ne bo stopil na križarko to leto.' Tako sem moral vse znova premisliti," je povedal za portal NPR. Ter dodal, da se mu je zdela najpreprostejša rešitev ta, da dogajanje knjige preprosto prestavi v leto 2019. "Takrat so se ljudje lahko še brez težav zbirali in družili, tako da bo zgodba lahko delovala," je še dodal.

King je sicer v svojem romanu iz leta 1978 z naslovom The Stand opisal grozljiv podoben položaj, s kakršnim se spopadamo danes. V omenjeni knjigi namreč izbruhne nov virus, ki pobije ogromno svetovnega prebivalstva, ljudi pa pahne v velik preplah. Zato mu te dni piše veliko oboževalcev. "Pravijo mi, da se počutijo, kot bi se znašli v romanu Stephena Kinga. In vse, kar lahko rečem na to, je, da mi je žal," je še povedal legendarni pisatelj.