20 let po ločitvi slavna igralca skupaj pristala v samoizolaciji

Nekdanja zakonca Bruce Willis in Demi Moore domačo izolacijo preživljata skupaj in s svojimi tremi hčerkami.

Igralca Bruce Willis in Demi Moore sta bila nekoč eden od najbolj priljubljenih hollywoodskih parov. Poročila sta se leta 1987, v zakonu so se jima rodile hčerke Rumer, Tallulah in Scout, leta 1998 pa sta naznanila, da sta se razšla, in se dve leti pozneje dokončno ločila.

A tudi po ločitvi sta ostala v dobrih odnosih, celo tako dobrih, da skupaj preživljata čas izolacije na domu zaradi koronavirusa. Vsaj tako je mogoče sklepati po fotografijah, ki jih je na Instagramu objavila njuna hčerka Tallulah.

Na njih je mogoče videti tako Willisa in Moorovo kot njune hčerke ter njihove partnerje, vsi – tudi pes – pa so oblečeni v enake pižame.

