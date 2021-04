Igralec s posnemanjem Brucea Willisa osupnil Brucea Willisa

Ena od zanimivosti filma je, da Bruce Willis in Joseph Gordon-Levitt igrata isti liki pri različnih starostih. To je bilo vse prej kot lahko izpeljati, saj si igralca v resnici na videz nista preveč podobna. Pred snemanjem filma je režiser in scenarist Rian Johnson celo razmišljal, da bi Joseph Gordon-Levitt odigral kar obe vlogi, saj se mu je zdelo pomembno, da občinstvo verjame, da sta mladi Joe in stari Joe ista oseba.

Joseph Gordon-Levitt je nato režiserja uspel prepričati, da film potrebuje še enega uveljavljenega igralca. Priporočil je celo maskerja, ki ga je nato pomagal narediti bolj podobnega mlademu Bruceu Willisu. Ustvarjalci maske so mu med preobrazbo namestili kar nekaj obrazne protetike, vsak dan pa so potrebovali kar štiri ure, da so ga preobrazili v mladega Willisa.

Foto: IMDb

Igralec je vedel, da bo za prepričljivo igranje mladega Willisa potreboval več kot le dobro masko, saj gledalci igralca zelo dobro poznajo. Povedal je, da je prav iz tega razloga velik del časa med pripravami na snemanje preživel ob gledanju številnih starejših filmov Bruca Willisa, da bi ga čim bolje posnemal. Trdo delo se je očitno obrestovalo, saj je nad soigralcem navdušeni Willis Gordon-Levittu povedal, da je v njegovem nastopu prepoznal samega sebe.

Foto: IMDb

Zvezdnica vlogo sprejela, ne da bi prebrala scenarij

Emily Blunt je večkrat dokazala svojo vsestranskost in prav zato postala ena najbolj zaželenih igralk v Hollywoodu. Čeprav v tem filmu igra eno od glavnih vlog, pa se pojavi šele približno na polovici filma.

Foto: IMDb

Pri tem pa je zelo zanimivo to, da je igralka priznala, da je bila nad scenarijem navdušena že po nekaj prebranih straneh in da je sprejela vlogo, še preden ga je sploh prebrala do konca. Pri tem pa ni vedela niti tega, katero vlogo bo igrala.

Akcijski triler Časovna zanka (Looper) si boste na Planetu lahko ogledali nocoj ob 21.25.

