Nove informacije o zdravstvenem stanju Brucea Willisa

"Težko je osebi, ki ima demenco, pa tudi družini. Enako je za Brucea, mene in najini dekleti. Pravijo, da je to družinska bolezen, in to je res," je pojasnila Willisova žena Emma.

Blagoslov in prekletstvo

Dodala je, da je morala hčerkama razložiti, kaj ta bolezen je, saj ni hotela, da bi ju bilo zaradi očeta na kakršenkoli način sram. Moževo diagnozo je poimenovala "blagoslov in prekletstvo". "Želela sem razumeti, kaj se dogaja, da bi lahko to čim bolj sprejela. Zaradi tega ni nič manj boleče, toda ker vem, kaj se Bruceu dogaja, mi je malce lažje," je pojasnila.

Povedala je, da se v njihovih življenjih dogaja toliko lepega, da bi bilo škoda ves čas žalovati. "Tudi Bruce bi želel, da je najina družina srečna in vesela," je dodala.

Svetovni teden ozaveščanja o frontotemporalni demenci

Gre za prvi intervju Emme Heming Willis po diagnozi moževe bolezni februarja lani. Udeležila se ga je v sklopu svetovnega tedna ozaveščanja o frontotemporalni demenci. Povedala je, da je bilo sodelovanje v intervjuju izkušnja zunaj njene cone udobja.

"Vem, da je videti, kot da živim najboljše življenje, ampak vsak dan se moram zavestno potruditi, da živim najboljše, kar lahko. To počnem zase, za najini hčerki in za Brucea, ki ne bi hotel, da kljub njegovi bolezni živim drugače. Če ne poskrbimo zase, ne moremo skrbeti za nekoga drugega, ki ga imamo radi," je pojasnila in dodala, da se trudi po svojih najboljših močeh.

Aprila letos prvič postal dedek

68-letni igralec Bruce Willis ima z ženo Emmo dve hčerki – devetletno Evelyn in 11-letno Mabel. Iz prejšnjega zakona z igralko Demi Moore ima še tri hčerke – 29-letno Tallulah, 32-letno Scout in 35-letno Rumer. Zadnja je aprila letos prvič postala mama in slavnim staršem predstavila prvo vnukinjo Louetto.

