Hči Brucea Willisa v pretresljivem zapisu razkrila prve znake njegove bolezni

Potem ko so igralcu Bruceu Willisu diagnosticirali hudo obliko demence, je ena od njegovih hčera opisala, kako so bili videti prvi znaki njegove bolezni, ki jih sprva nihče ni jemal resno.

"Že dolgo sem vedela, da je nekaj narobe," je Tallulah Willis, najmlajša od treh hčera, ki so se Bruceu Willisu rodile v zakonu z Demi Moore, začela zapis v reviji Vogue, v katerem je opisala začetke očetove bolezni in tudi svoje soočanje z njo.

"Začelo se je z nekakšno splošno neodzivnostjo," je zapisala 29-letnica in pojasnila, da so to pripisali poslabšanju sluha, ki naj bi ga povzročila leta snemanja akcijskih filmov in zadrževanje v hrupnih okoljih.

"Sčasoma se je ta njegova neodzivnost krepila in včasih sem to vzela osebno," je priznala, "z mojo mačeho Emmo Heming Willis je dobil dva otroka in mislila sem, da ga ne zanimam več. Čeprav to še zdaleč ni bilo res, so se moji pubertetniški možgani mučili z mislimi, da za svojo mater nisem dovolj lepa, za očeta pa ne dovolj zanimiva."

Bruce Willis leta 2004 s hčerkami Rumer, Tallulah in Scout, ki so se mu rodile v zakonu z Demi Moore. Foto: Guliverimage

Tudi ko se je očetovo stanje v zadnjih letih začelo še bolj slabšati, si tega ni hotela priznati. "Na to nisem ponosna," je zapisala, "toda sama sem bila preveč bolna, da bi lahko prenesla še to."

Kot je razkrila, se je zadnja štiri leta spopadala z anoreksijo, o čemer do zdaj ni hotela javno govoriti. "Potem ko sem se pri 20 odpovedala alkoholu, je bilo omejevanje pri hrani zadnji 'greh', ki sem se ga lahko oklenila," je zapisala, "ko začneš hitro izgubljati težo, občutiš nekakšno nezdravo slastnost. Ljudje ti sprva dajejo komplimente, nato pa postanejo zaskrbljeni. Moji prijatelji in družina so bili močno prestrašeni, jaz pa se nisem menila za to. In medtem ko sem se ukvarjala le s svojim telesom in se s tem hvalila na Instagramu, je moj oče tiho trpel."

Opisala je trenutek, ko jo je vendarle spreletelo, kaj pomeni očetova bolezen. "Poleti leta 2021 sem bila na poroki in med govorom nevestinega očeta sem se nenadoma zavedla, da sama nikoli ne bom doživela tega trenutka, ko bi moj oče na moji poroki govoril o meni. Vstala sem od mize, odšla ven in hlipala."

Moč, da se spopade z anoreksijo, je našla prav v sprijaznjenju z očetovo boleznijo, zdaj se osredotoča na to, da z njim preživi karseda veliko časa. "Vsakič, ko ga obiščem, posnamem ogromno fotografij vsega, kar vidim. Shranjen imam njegov zvočni posnetek, gradim si zbirko za čas, ko ga ne bo več tukaj."

"Še vedno vem, kdo sem, in obraz se mu razjasni, ko vstopim v sobo," je še zapisala, "v sebi že od nekdaj prepoznavam delčke njegove osebnosti in vem, da bi bila resnično dobra prijatelja, če bi imela več časa. Bil je kul, šarmanten, eleganten, prijazen in norčav. To so geni, ki sem jih nasledila po njem."

