Ob pogledu nanj je soigralka občutila izjemno strahospoštovanje

Zgodba filma se odvija leta 2524, štiri stoletja po tem, ko je človeštvo začelo kolonizirati druge planete. Upokojenega generala Jamesa Forda (Bruce Willis) vpokličejo nazaj v vojsko, saj je sovražna enota vesoljcev napadla vojake na oddaljenem planetu. Grožnja proti človeštvu se kmalu sprevrže v medzvezdno vojno, ko skuša Ford z ekipo elitnih vojakov preprečiti preteči napad, preden bo prepozno.

Bruce Willis kot James Ford v filmu Kozmični greh. Foto: promocijsko gradivo

Catherine Joy Perry, znana tudi kot Lana, v filmu nastopa v vlogi ene od elitnih vojakinj, ki pomaga upokojenemu generalu rešiti človeštvo. "Sem velika ljubiteljica in oboževalka znanstvene fantastike, to pa je moj prvi film iz tega žanra, v katerem sem kadarkoli sodelovala. Bilo je zelo razburljivo," je zvezdnica povedala o svojem sodelovanju pri filmu in poudarila, da so ga snemali v času epidemije, zato predstavlja pomembno vzporednico s tistim časom, ko se je človeštvo prav tako borilo proti neznani grožnji.

CJ Perry v prizoru iz filma Kozmični greh. Foto: promocijsko gradivo

Igralka je imela pri tem filmu prvič priložnost sodelovati z zvezdnikom Bruceom Willisom. "To je bilo vrhunsko," ni mogla skrivati navdušenja. CJ je poudarila, da je zelo hvaležna za takšno priložnost na področju igralstva, vseeno pa razkrila, da je na začetku občutila precej strahospoštovanja do Willisa: "Ko ga vidiš, kako se obnaša, ti je takoj jasno, zakaj je takšna filmska zvezda. Ima tudi izjemno karizmo, ki vsakogar prevzame, tudi če v nekem igranem prizoru samo šepeta."

