Liam Neeson: Tega na snemanju ne bi smel storiti

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nocoj si boste na Planetu lahko ob 20. uri ogledali akcijski triler Ledeno maščevanje (Cold Pursuit), ki je obenem tudi premiera meseca. V glavnih vlogah bo poleg Laure Dern in Toma Batemana nastopil tudi Liam Nesson, ki je v enem od intervjujev spregovoril o tem, kaj ga je med snemanjem najbolj osupnilo, in razkril, kaj je vmes večkrat storil, čeprav ne bi smel.

Akcijski triler Ledeno maščevanje (Cold Pursuit) gledalca popelje v Kehoe, hladno smučarsko središče v Skalnem gorovju. Krajevna policija tam ni vajena akcije, vse dokler v skrivnostnih okoliščinah ne ubijejo sina skromnega voznika pluga Nelsa Coxmana (Liam Neeson).

Čeprav Nels med iskanjem resnice pride navzkriž z mamilarsko združbo in zaneti vojno med dvema tolpama, se njegovo brezkompromisno iskanje odgovorov nadaljuje. Boji se hitro razvijejo in zasnežene bele strmine kmalu obarva rdeča kri.

Liam Nesson je v začetku intervjuja spregovoril o svojem soigralcu Tomu Batemanu, s katerim je sodeloval prvič, in o prizorišču snemanja, na katerem še ni bil:

"Že ko sodeluješ z igralcem, ki ga ne poznaš, obstaja vedno neka divjina. V tem primeru pa smo bili še dejansko postavljeni v pravo divjino, ki me je sicer osupnila. Ko sem jaz občudoval naravo, sem se povsem zavedal, da gledalci sploh ne bodo gledali mene, ampak prizore v ozadju. Mislim, da so to občutili vsi igralci, saj smo bili v filmu zanemarljivi v primerjavi z idilično sceno snemanja."

Kljub resni zgodbi in idilični pokrajini snemanja je v filmu prisotno tudi nepričakovano veliko črnega humorja. Liam je to potrdil: "Prav zaradi tega se večino časa sploh nisem zavedal, kaj govorim. Večkrat sem posledično izbruhnil v smeh, čeprav ne bi smel, ampak sem se sčasoma naučil brzdati, saj sem uvidel, da so ti ljudje, s katerimi delam, zelo resni."

V filmu sicer Liam nastopa v vlogi voznika pluga, zato je novinarja na koncu intervjuja zanimalo še, ali si je med snemanjem igralec kadarkoli zaželel, da bi namesto snega plužil mivko na tropski plaži . "Nisem," je po pravici dejal Liam, dodal pa: "Snemanje je potekalo v Kanadi, ki mi je bila zelo všeč. Pokrajina je bila naravnost čudovita. Če pa lahko povem po pravici, sem vseeno sočustvoval s snemalno ekipo, ki je na mrazu preživela cel dan, od jutra do večera. Ampak, brez muje se še čevelj ne obuje … "

Planetovo premiero meseca Ledeno maščevanje (Cold Pursuit) si boste lahko ogledali nocoj ob 20. uri! Ne zamudite pa tudi akcijskega trilerja Morilska elita (Killer Elite), ki bo sledil ob 22. uri. Druge ekskluzivne vsebine si lahko brezplačno ogledate na Planeteka.si.

Spremljajte nas na družbenih omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.