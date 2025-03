Začenja se jubilejna 20. preventivna akcija 40 dni brez alkohola. Letošnje geslo Ti in jaz – 40 dni brez alkohola poudarja moč medčloveških vezi in sodelovanja. Akcija vabi k odgovornemu odnosu do alkohola doma, na cesti, pri delu in v družbi in je opozorilo, da prekomerno uživanje alkohola povzroča veliko stisk, tudi zaradi skrhanih odnosov.

Letošnja akcija bo potekala od danes do 20. aprila in je znamenje solidarnosti z vsemi, ki trpijo zaradi alkohola. "Teh v Sloveniji ni malo. Zaradi alkohola trpimo na mnogo področjih, to so odnosi v družinah in med bližnjimi, prometne nesreče in poškodbe v prometu in tudi zdravje, saj alkohol povzroča številne bolezni," je danes povedal generalni tajnik Slovenske karitas Peter Tomažič.

Poudaril je, da so življenja ljudi prepletena ter da prekomerno pitje alkohola in zasvojenost z alkoholom vplivata na bližnje, sodelavce, sosede in širšo družbo. Po njegovih besedah deset odstotkov Slovencev čuti stisko in trpljenje zaradi alkohola. "Čutijo jo v posledicah prometnih nesreč, v odnosih, mnogi so celo življenje prizadeti zaradi prekomernega pitja alkohola v družini," je opozoril Tomažič.

Alkohol predstavlja enega največjih dejavnikov tveganja za zdravje

Generalna direktorica direktorata za javno zdravje na ministrstvu za zdravje Vesna Marinko je poudarila, da alkohol že stoletja zaznamuje našo kulturo in življenje, hkrati pa predstavlja enega največjih dejavnikov tveganja za zdravje in dobrobit ljudi.

"Alkohol pomembno vpliva na več kot 200 bolezenskih stanj, povečuje tveganja za nastanek rakavih obolenj in uničuje številne odnose in družinske vezi," je dejala. Povzroča tudi raka debelega črevesa, danke, dojk, jeter, žrela, ustne votline, požiralnika in grla, letno pa lahko 600 novih primerov raka pripišejo alkoholu.

Raziskave kažejo, da se otroci v Sloveniji s pitjem alkohola srečajo zelo zgodaj, 21 odstotkov 11-letnikov je namreč že pilo alkohol. "Vemo, da je pitje alkohola pri mladih treba jemati izredno resno, saj vpliva na razvoj možganov, ki se dokončno razvijajo do 25. leta starosti," je še opozorila Marinko.

Namestnica direktorice javne agencije za varnost prometa Saša Jevšnik Kafol je danes povedala, da je alkohol ključen dejavnik tveganja za prometne nesreče, verjetnost nesreče je pri alkoholiziranem vozniku pa je od tri- do šestkrat večja kot pri treznem vozniku.

Zaradi alkohola lani kar 1.537 nesreč

Lani so bili alkoholizirani vozniki odgovorni za 1.537 prometnih nesreč, v katerih je umrlo 17 ljudi, 135 je bilo hudo telesno poškodovanih, 633 pa lažje. Alkoholizirani vozniki so bili lani krivi za 26,15 odstotka prometnih nesreč s smrtnim izidom, kar je več kot leto prej.

Dodala je, da si skupaj z zavodom Varna pot prizadevajo tudi za spremembo terminologije v zakonodaji in medijih, in sicer da bi namesto izraza prometna nesreča začeli uporabljati izraz trk ali trčenje za prometne nesreče, ki nastanejo kot posledica zavestnega, neodgovornega ravnanja posameznika. "Takšna sprememba bi zagotovo prispevala k večjemu razumevanju odgovornosti in k bolj učinkovitim preventivnim ukrepom," je dejala.

Posamezniki, ki se odločijo za zmanjšanje ali opustitev pitja alkohola, morajo pri tem prejeti podporo, je povedala Karmen Henigsman z Nacionalnega inštituta za javno zdravje. V centrih za krepitev zdravja, ki delujejo znotraj vseh zdravstvenih domov, izvajajo brezplačna svetovanja in delavnice za opuščanje tveganega in škodljivega pitja alkohola. Slovenska karitas pa s programom eSOS nudi brezplačno psihosocialno svetovanje preko videopovezave.

Dodala je, da se ljudje pogosto ne zavedajo kratkoročnih posledic pitja alkohola, kot so slabši imunski sistem, težave s spanjem, nižja raven energije, negativno razpoloženje in večja dovzetnost za konflikte. "Na podlagi novejših raziskav je jasno, da je vsako pitje alkohola tvegano," je še opozorila Henigsman.

Andreja Verovšek iz Zavoda Med.Over.Net je dodala, da lahko pri odpovedi alkoholu pomagajo tudi knjige, v zadnjem času sta izšli knjigi Pobeg iz senc odvisnosti Marka Tomaniča in Odrasli otroci alkoholikov avtorice Janet G. Woititz.

Letošnja ambasadorja akcije sta podjetnica Ajda Rotar Urankar in televizijski voditelj David Urankar. Drugi je danes spodbudil, da v življenju najdemo pozitivne in zdrave vzore, ki bodo spodbuda za boljše počutje in aktivnejše življenje.