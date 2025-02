Poslanka SDS Jelka Godec je z nedavno izjavo o tem, da se v pisarnah ravnateljev kdaj ponudi alkohol, razburila Društvo ravnateljev srednjih šol, višjih šol in dijaških domov Slovenije. "Takšne izjave so neodgovorne, škodljive in popolnoma neprimerne," so zapisali in se izrekli proti rahljanju omejitev dostopa do alkohola v šolskih prostorih.

Odbor DZ za zdravstvo je na seji ta teden obravnaval predlog sprememb zakona o omejevanju porabe alkohola, s katerim so želeli predlagatelji, poslanska skupina SDS, omogočiti prodajo alkohola na prireditvah in dogodkih v šolskih prostorih v času, ko tam ni pouka in obšolskih dejavnosti.

Vodja poslanske skupine SDS Jelka Godec je na seji med drugim dejala: "Ko prideš v ravnateljevo pisarno ... Ne mi reči, da vam nobeden ni rekel, kaj boš kaj spil, kdaj."

"Kot ravnatelji in pedagoški voditelji odločno zanikamo in zavračamo vsakršno namigovanje, da bi se v naših šolskih prostorih tolerirala ali celo spodbujala kultura pitja alkohola. Naš primarni cilj je zagotavljati varno, zdravo in spodbudno okolje za vse dijake in zaposlene. Vsakršno povezovanje ravnateljev z omogočanjem ali celo spodbujanjem uživanja alkohola v šolskih prostorih je žaljivo in nesprejemljivo," so se danes na izjavo poslanke odzvali v društvu ravnateljev srednjih šol, višjih šol in dijaških domov.

Ponujanje alkohola v šoli bi morala prijaviti pristojnim organom

Kot so opozorili v pismu, pod katerega se je podpisala predsednica društva Darja Harb, bi morala Godec, če ima konkretne informacije o tem, da je kateri od ravnateljev v svoji pisarni ponujal alkohol, to prijaviti pristojnim organom. Če je njena izjava zgolj splošna trditev brez konkretnih dokazov, jo razumejo kot resno diskreditacijo ravnateljev in izobraževalnih ustanov, so zapisali. "V tem primeru pričakujemo, da se za svojo izjavo tudi javno opraviči," so pristavili.

Opozorili so še, da se Slovenija že vrsto let sooča s problematiko prekomernega uživanja alkohola med mladimi. "Kot vodstvo šol se trudimo, da dijakom privzgajamo odgovorno ravnanje in jih osveščamo o negativnih posledicah alkohola na njihovo zdravje in življenje. V tej luči nas še toliko bolj preseneča in skrbi, da nekateri poslanci zagovarjajo rahljanje omejitev glede dostopa do alkohola v šolskih prostorih," so navedli.

Ravnatelji slovenskih srednjih šol, višjih šol in dijaških domov zato nasprotujejo kakršnimkoli poskusom normalizacije ali poenostavljanja uživanja alkohola v povezavi s šolstvom, pa tudi, da se bodo vsi deležniki v izobraževalnem sistemu zavzemali za odgovorno in premišljeno obravnavo te občutljive teme ter s svojimi izjavami ne bodo spodkopavali ugleda šolskih institucij in njihovega pedagoškega poslanstva.

Predlogu nasprotuje tudi NIJZ

Parlamentarni odbor za zdravstvo je sicer predlog zakona zavrnil. Nasprotovanje predlogu so v teh dneh izrazili tudi v Združenju ravnateljev in pomočnikov ravnateljev ter na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ).

V SDS pa so danes na družbenem omrežju X objavili odziv Godec na pismo predsednice združenja ravnateljev in pomočnikov ravnateljev Mojce Mihelič, v katerem je poslanka poudarila, da SDS ni nikoli podpirala alkohola v šolah in ga nikoli ne bo. "Takšen pogled je čista manipulacija. Če bi si sejo ogledali v celoti (zaradi vašega odziva sklepam, da si je niste) in prisluhnili našim argumentom, bi to tudi prepoznali," je podčrtala Godec.