Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) nasprotujejo predlogu SDS za spremembo zakona o omejevanju porabe alkohola, ki bi omogočil prodajo alkohola v šolskih prostorih, ko tam ni pouka. Kot so zapisali, so posledice pitja alkohola resen problem, prodaja alkoholnih pijač v šolskih prostorih pa bi še povečala število mest prodaje alkohola.

Odbor DZ za zdravstvo je v sredo obravnaval predlog sprememb zakona o omejevanju porabe alkohola, s katerim želijo v SDS omogočiti prodajo alkohola na prireditvah in dogodkih v šolskih prostorih v času, ko tam ni pouka in obšolskih dejavnosti. Poslanci SDS so v razpravah na seji odbora med drugim poudarjali, da predlog zakona nikakor ne bi omogočil točenja alkohola mladoletnim. Prav tako bi bilo točenje alkohola mogoče le na dogodkih oziroma prireditvah, ki v šolah potekajo takrat, ko ni pouka ali obšolskih dejavnosti.

Iz vrst koalicije pa je bilo slišati opozorila, da bi s sprejetjem predlaganih zakonskih sprememb otrokom poslali napačno sporočilo. Slišati je bilo tudi številna opozorila o veliki porabi alkohola med Slovenci.

Mladim bi sporočili, da je pitje alkohola dovoljeno povsod

Predlogu spremembe zakona nasprotujejo tudi na NIJZ. "Z omogočanjem prodaje oziroma ponudbe alkohola na pripadajočih funkcionalnih zemljiščih objektov, kjer se opravlja dejavnost vzgoje in izobraževanja, bi predvsem mladim sporočali, da je pitje alkohola povsod, tudi tam, kjer mladi preživljajo svoj prosti čas in se športno udejstvujejo, sprejemljivo," so zapisali v odzivu na spletni strani.

Poudarili so, da se otroci, mladostniki in mladi odrasli zadržujejo na pripadajočih funkcionalnih zemljiščih šolskih objektov tudi v času izven pouka. Šola lahko zmanjša verjetnost pitja alkohola med mladostniki z ustvarjanjem pozitivnega šolskega ozračja ter z doslednim izvajanjem zakonodajnih uredb, ki določajo, da je v šolskih prostorih in na funkcionalnih zemljiščih teh objektov prepovedano pitje alkoholnih pijač, so prepričani.

Povečalo bi se število prodajnih mest in s tem poraba alkohola

Prodaja in ponudba alkoholnih pijač v šolskih prostorih bi povečala število mest prodaje in ponudbe alkohola, kar je z vidika javnega zdravja po navedbah NIJZ še en korak nazaj in pomeni večjo porabo alkohola. Večja poraba alkohola pa pomeni več škodljivih posledic in večje finančno breme za Slovenijo, poudarjajo.

Čim mlajša je oseba, ko začne piti alkohol, tem večja je verjetnost, da bo imela pozneje v življenju z njim težave. Alkohol je škodljiv za možgane v vseh obdobjih življenja, raziskovalci pa ugotavljajo, da so možgani otrok in mladostnikov še občutljivejši za škodo. Posledice pitja alkohola so resen problem, so še zapisali na NIJZ.