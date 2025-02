Poslanci odbora DZ za zdravstvo so na dopoldanski seji razpravljali o predlogu sprememb zakona o omejevanju porabe alkohola. V SDS želijo s predlogom omogočiti prodajo alkohola na prireditvah in dogodkih v šolskih prostorih v času, ko tam ni pouka in obšolskih dejavnosti. Iz vrst koalicije je bilo slišati opozorila, da bi s sprejetjem predlaganih zakonskih sprememb otrokom poslali napačno sporočilo. Slišati je bilo tudi številna opozorila o veliki porabi alkohola med Slovenci.

Poslanci SDS so v svojih razpravah med drugim poudarjali, da predlog zakona nikakor ne bi omogočil točenja alkohola mladoletnim. Prav tako bi bilo točenje alkohola mogoče le na dogodkih oziroma prireditvah, ki v šolah potekajo takrat, ko ni pouka ali obšolskih dejavnosti.

Trenutno nezakonito stanje naj se spremeni v zakonitega

Poslanec SDS Žan Mahnič je med razlogi za predlagane spremembe izpostavil, da so se na SDS obrnili številni posamezniki iz različnih društev in organizatorji prireditev. Ob tem je dodal, da je po trenutno veljavnem zakonu prodaja alkohola v objektih in na zemljiščih, ki so namenjena dejavnosti vzgoje, izobraževanja in zdravstvene dejavnosti, prepovedane. Gre tudi za šolske športne dvorane, v katerih denimo priredijo koncert, je pojasnil.

A je trenutno stanje po njegovih besedah nezakonito, saj na koncertih in prireditvah v tovrstnih prostorih prodajajo tudi alkohol. Slišati je, da se zdravstveni inšpektorat tega zaveda in da obstaja tiho nenapisano pravilo, da se tovrstnih primerov ne nadzoruje, je povedal Mahnič.

V SDS po njegovih besedah tako predlagajo, da se trenutno nezakonito stanje spremeni v zakonitega. Večkrat je poudaril tudi, da koncerti in prireditve v šolskih športnih dvoranah večinoma potekajo ob koncu tedna, ko tam ni učencev.

Reberšek: Alkohol je v Sloveniji velik problem

Poslanec NSi Aleksander Reberšek je poudaril, da se zaveda, da je prekomerno pitje alkohola v Sloveniji velik problem. Temu bi morali nameniti bistveno več pozornosti, je dodal. Izpostavil je pomen kulture pitja, ki pa se po njegovem prepričanju ne bo izboljšala s prepovedjo alkohola v šolah. Pri prepovedi bi šlo po njegovih besedah za zatiranje dogajanja v manjših krajih, kjer ni na voljo veliko primernih prostorov za prireditve.

Vlada predlogu sprememb zakona nasprotuje, je pojasnil državni sekretar na ministrstvu za zdravje Iztok Kos. Poudaril je, da je pitje alkohola v Sloveniji širši družbeni problem. Alkohol je daleč najbolj razširjena psihoaktivna snov, ki ima izrazito negativen vpliv na življenje posameznikov in njihovih družin ter družbe kot celote. "Varne meje pitja alkohola ni," je opozoril.

Vlada proti: Otrokom bi poslali napačno sporočilo

Vlada po njegovih besedah ocenjuje, da bi bile rešitve v smeri prepuščanja šolskih prostorov ponudbi točenja alkohola neprimerne. "Predstavljale bi slabo sporočilo o družbeni sprejemljivosti in normalnosti pitja alkohola predvsem med mladimi, ki šele vzpostavljajo svoj vrednotni okvir in še nimajo polno razvitega občutka za odgovornost," je opozoril državni sekretar.

Poslanka Levice Nataša Sukič je poudarila, da poslanci s svojim početjem, tudi s sprejemanjem zakonov, promovirajo določene vrednote. "V tem primeru vi promovirate normalizacijo pitja alkohola v izobraževalnih ustanovah," je očitala poslancem SDS. Naloga poslancev je, da sprejemajo take zakone, katerih ozaveščevalni učinki bodo pozitivni za družbo, je dodala.

"Jasno je, da alkohol v šolo ne sodi," je poudaril tudi poslanec Svobode Aleksander Prosen Kralj. Šole namreč niso le izobraževalne ustanove, temveč tudi zatočišče otrok. Izpostavil je primer otrok, ki izhajajo iz družin s težavami zaradi alkohola. "Če bodo otroci videli, da se v teh dvoranah dogajajo iste stvari kot doma, se pravi, ko se šola čez noč prelevi v gostilno, se zmanjšuje zaupanje v institucijo," je opozoril.

Poslanci SD na današnji seji niso razpravljali. Nasprotovanje predlogu sprememba zakona sta na seji izrazila tudi predsednik Slovenskega združenja za kronične nenalezljive bolezni Franc Zalar in direktor Inštituta za raziskave in razvoj Utrip Matej Košir.

Razprava je bila burna

Na današnji seji so poslanci sicer večkrat izpostavili tudi primer s konca lanskega leta. Takrat je poslanka Svobode in svetnica v Mestni občini Krško Tamara Vonta nasprotovala izvedbi martinovanja v prostorih ene od osnovnih šol v občini Krško. Zaradi nasprotovanja je bila deležna številnih kritik in žaljivk na družbenih omrežjih, so takrat opozorili pri Svobodi.

Današnjo burno razpravo so sicer spremljali očitki poslancev, da jih drugi poslanci motijo med razpravo, pa tudi očitki o žalitvah z ene in z druge strani ter pozivi predsedujoči k izreku opominov.