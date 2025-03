Vladna predloga zakona o potnih listinah in novele zakona o osebni izkaznici prinašata novosti pri izdaji osebnih dokumentov. Med drugim prinašata obvezno predložitev digitalne fotografije, možnost avtomatiziranega obveščanja državljanov o izdaji dokumenta in poenostavljeno sledenje vročitvam.

Ključni cilj predlaganih sprememb zakona o bančništvu, ki jih je pripravilo ministrstvo za finance, je uskladitev nacionalne bančne zakonodaje s predpisi EU. Z nadgraditvijo nekaterih določb zakona se bo povečala učinkovitost bonitetnega nadzora bank v praksi.

Pred DZ je tudi obravnava predlogov zakona o izvajanju uredbe o informacijah, ki spremljajo prenos sredstev in nekaterih kriptosredstev, in novele zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma, ki v pravni red prenaša evropsko direktivo s področja trga kriptosredstev.

DZ bo obravnaval še vladni predlog novele zakona o socialnem varstvu, ki sledi dogovoru s sindikati in ureja interventno službo na centrih za socialno delo. Predlog prinaša sistemsko ureditev interventne službe na centrih za socialno delo.