Mikič pevki podelil najnižjo oceno doslej #recept

PREDJED: Malo za mušter (koroški sendvič z Adriano)

Sestavine:

skuta,

kisla smetana,

sol,

mleta rdeča paprika,

bučno olje,

domači rženi kruh,

domača salama iz divjačine in svinjine.

Priprava

Kruh in salamo narežemo in razporedimo na krožnik. Skuto in kislo smetano zmešamo in jih v kepicah postrežemo poleg kruha in salame. Skuto prelijemo z bučnim oljem in potresemo z rdečo papriko.

GLAVNA JED: Divji petelin (piščančji file v kremni omaki z lisičkami in zdrobovimi kroketi)

Sestavine:

piščančji file,

sol,

poper,

rastlinsko olje.

Priprava:

Piščančji file solimo, popramo in popečemo na vročem rastlinskem olju z obeh strani, da je zlato zapečeno.

Omaka z lisičkami

Sestavine:

lisičke,

125 ml sladke smetane,

zelenjavna jušna osnova,

50 ml suhega belega vina,

2 šalotki,

4 stroki česna

peteršilj,

maslo,

poper.

Priprava

Na maslu ocvremo nasekljano šalotko, dodamo česen in lisičke. Dušimo pet minut, zalijemo z vinom, nato dodamo še z jušno osnovo in smetano. Kuhamo še 10 minut, na koncu potresemo s tanko nasekljanim peteršiljem. Ko smo zadovoljni s konsistenco in okusom omake, dodamo še popečeno meso in pustimo, da se okusi prepojijo.

Zdrobovi kroketi

Sestavine:

pol litra mleka,

20 dag zdroba,

10 dag masla,

2 jajci,

malo soli,

drobtine.

Priprava

V mleko damo maslo in sol, zavremo in zakuhamo zdrob. Ko je kuhan, ga pustimo, da se ohladi. Dodamo jajci in pregnetemo. Oblikujemo krokete, jih povaljamo v drobtinah in ocvremo v olju.

SLADICA: Kvočevi nudlni (žepki z nadevom iz suhih hrušk)

Testo

Sestavine:

50 dag pšenične moke,

1 jajce,

1 žlica olja,

ščepec soli,

mlačna voda.

Priprava

Iz sestavin zgnetemo testo, da je še vedno rahlo lepljivo, in ga pustimo počivati. Med tem pripravimo nadev.

Nadev

Sestavine:

25 dag zmletih kuhanih suhih hrušk,

1 jajce,

drobtine iz pol suhe žemlje,

sladkor,

cimet,

2 žlici kisle smetane,

malo drobtin.

Priprava

Zmešamo nadev. Testo tanko razvaljamo, nadev polagamo v vrsto v razmiku dveh prstov in ga prekrijemo z drugim delom testa. Z rezalnikom izrežemo kvadrate in jih dobro stisnemo. Kuhamo v slanem kropu od 15 do 17 minut. Kuhane zabelimo z drobtinami, praženimi na maslu.

