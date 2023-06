Tin Vodopivec razkril, zakaj si želi biti tak kot Igor Mikič #video

V oddaji Riba, raca, rak, ki jo na Planetu lahko spremljate od ponedeljka do petka ob 20. uri, je večerjo za pet prvi ta teden pripravljal Igor Mikič. S postreženimi neobičajnimi jedmi svojih gostov ni prepričal za vseh 20 točk, jih je pa navdušil s svojim slogom in samozavestjo. Še najbolj Tina Vodopivca.

Med večerjo so vsi gostje opazili izstopajoči slog Igorja Mikiča, ki ga običajno popestri veliko kosov nakita. Alenka Husič ga je vprašala, ali jim lahko pokaže njegovo celotno zbirko, Igor pa je na mizo ponosno prinesel svojo šatuljo.

"Jaz sem bila navdušena. Pa ne nad tem, koliko ga je, ampak kako je organiziran. Enkratno," svojega navdušenja ni mogla skrivati Adrijana. Nejca Špeha pa je nato zanimalo, koliko časa potrebuje, da si nadene ves nakit. Mikič je razkril, da vsaj pol ure, ker mora biti vsak detajl na svojem mestu.

"Tudi če grem samo v trgovino, je vse skrbno izbrano, nikoli naključno. Stvar pa je tudi v energiji. Jaz v srcu vem, da sem največji šmeker. Zase sem jaz najboljši tip na tem planetu, kakšen Brad Pitt. To je Mikič. Jaz to oddajam in če se počutiš tako, potem te tudi ljudje tako dojemajo," je še povedal svojim gostom.

Mikič je s svojo samozavestjo povsem navdušil Tina: "Ta njegova samozavest je občudovanja vredna. Jaz sem zelo nesamozavesten, kot otrok sem bil zelo sramežljiv. Gravitiram proti takim ljudem, ker bi se od njih rad kaj naučil. Jaz bi tudi oddajal takšno energijo. Želim si biti ponosen nase."

Mikič je povedal tudi, da ga zaradi njegove samozavesti marsikdo dojema kot narcisoidnega in samovšečnega. "Ampak, poglej, meni je zunanji videz zelo pomemben, ker odraža notranje počutje," je dodal in Tinu se je to, da tako neobremenjeno in svobodno hodi po svetu, zdelo odlično.

Nocojšnji gostitelj pa je svoje goste nekoliko bolj navdušil s svojim izstopajočim slogom oblačenja kot s pripravljenimi neobičajnimi jedmi. Vsak od gostov mu je namreč namenil štirico, kar pomeni, da je na koncu večera zbral 16 točk.

Zabavno kuharsko oddajo Riba, raca, rak lahko na Planetu spremljate od ponedeljka do petka ob 20. uri! Nocoj pa ne zamudite še epizode šova Poroka na prvi pogled: Avstralija, ki bo sledila ob 21. uri.

Spremljajte nas na družbenih omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.