"Samozavestno lahko rečem, da sem v tej oddaji daleč najboljši kuhar" #video

V oddaji Riba, raca, rak, ki jo na Planetu lahko spremljate od ponedeljka do petka ob 20. uri, bo zadnji kulinarični teden s svojim skrbno izbranim trihodnim menijem začel vsestranski Igor Mikič. Med večerjo bo razkril, zakaj je prepričan, da je v tej oddaji daleč najboljši kuhar.

Igorja Mikiča bodo nocoj na večerji obiskali komika Nejc Špeh Tin Vodopivec ter pevki Adrijana Kamnik in Alenka Husič. Pripravil jim bo tri neobičajne jedi, ker želi s tem svojemu trihodnemu meniju dodati osebno noto. Pravi namreč, da je tudi sam vse prej kot običajen.

Po tem, ko bo postregel predjed, bo Igor svojim gostom razkril, da je zaključil triletno šolo za kuharja in dodatni dve leti za gostinskega tehnika. "Dve leti sem delal tudi v Avstraliji kot chef," je še razkril in dodal, da upa, da jim bodo pripravljene jedi všeč.

Vsi so bili presenečeni, Tin pa je dodal, da je posledično v njihovi skupini najbolj izobražen kuhar, s čimer so se strinjali vsi, tudi Igor: "Jaz lahko samozavestno rečem, da sem v tej oddaji daleč najboljši kuhar. Tudi šolsko podkovan, mislim pa tudi, da sem se s prezentacijo zelo izkazal in da je bilo tudi očem zelo prijazno."

Pa bodo na koncu večera takšnega mnenja tudi gostje ali se je morda Igor Mikič tega izziva lotil preveč samozavestno?

Zabavno kuharsko oddajo Riba, raca, rak lahko na Planetu spremljate od ponedeljka do petka ob 20. uri! Nocoj pa ne zamudite še epizode šova Poroka na prvi pogled: Avstralija, ki bo sledila ob 21. uri.

