Zbrali skoraj 16 ton izdelkov za dobrodelne namene

Zadnji konec tedna v novembru in prvi konec tedna v decembru je v vseh 93 trgovinah Hofer po Sloveniji, že deseto leto v sodelovanju s Slovensko karitas, potekala že 19. dobrodelna zbiralna akcija. Kupci so zbrali skoraj 16 ton izdelkov za družine v stiski, diskontni trgovec pa je k zbranim izdelkom prispeval še izdelke v vrednosti deset tisoč evrov.

Z donacijo so kupci polepšali decembrske praznike 3.200 družinam. Skupaj s Slovensko karitas tradicionalno priredijo dve zbiralni akciji vsako leto – marca in decembra.

Kupci prispevajo predvsem osnovna živila, izdelke za otroke in higienske izdelke, ki jih Slovenska karitas razdeli pomoči potrebnim. V okviru dosedanjih 19 akcij so zbrali že skoraj 320 ton izdelkov.

Hofer od leta 2019 zbranim izdelkom pristavi še dodatne nakupovalne vozičke z izdelki, tokrat so jih podarili 93, kar je največ doslej, skupna vrednost donacij pa se je povzpela na 54.900 evrov.

Da bodo tovrstne akcije, na katere so v družbi zelo ponosni, nadaljevali tudi v prihodnje, potrjuje Bor Trček, vodja za trajnost in zagotavljanje kakovosti izdelkov v podjetju Hofer. "Že marca nas čaka jubilejna, 20. zbiralna akcija s Slovensko karitas, za katero verjamemo, da bo ena najuspešnejših doslej," je dejal Trček.

Peter Tomažič, generalni tajnik Slovenske karitas, pa je povedal, da so s skupnimi močmi zbrali več kot 440 vozičkov izdelkov, ki so jih sodelavci Karitasa razdelili družinam v stiski. "Hvala vsem, ki ste s svojo podporo prispevali k ustvarjanju bolj toplih in prijaznih praznikov za tiste, ki najbolj potrebujejo našo pomoč," je dejal ob zaključku akcije.

Povedal je še, da na Slovenski karitas opažajo, da se stiske družin in starejših povečujejo, zlasti zaradi naraščajočih življenjskih stroškov. Med prejemniki pomoči so tudi številni, ki se soočajo z duševnimi boleznimi, invalidnostjo, posledicami nesreč ali neredno zaposlitvijo. Porast prošenj za pomoč opažajo na severovzhodu Slovenije.

Hofer s Slovensko karitas sodeluje skozi vse leto, na tedenski ravni, ko ji ob zaprtju v večini trgovin donira večjo količino presežne hrane.