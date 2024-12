Policisti in vojaki so v humanitarni akciji Anina zvezdica za družine v stiski zbrali več kot deset ton hrane in higienskih izdelkov. Doslej so pripravili približno 500 paketov, ki bodo razveselili najmanj 200 družin. Pakete so danes predali ustanoviteljici fundacije Anina zvezdica Ani Lukner Roljić, so zapisali v sporočilu za javnost.

Pakete sta predala tiskovna predstavnica Slovenske vojske podpolkovnica Nina Raduha in namestnik generalnega direktorja policije Igor Ciperle, so zapisali v sporočilu za javnost.

"Take akcije so izjemno lepe, saj vemo, da bomo lahko pomagali ogromno posameznikom, družinam, otrokom. Žal mi je, da moram opozoriti na to, da je stiska ljudi iz leta v leto večja," je Lukner Roljić dejala ob predaji.

Foto: Policija

Dodala je, da za pomoč velikokrat pokličejo celo otroci, ker so njihovi starši v hudih stiskah. "To me zelo prizadene, a obenem me take akcije razveseljujejo, ko vidim, kako se ljudje združimo s pravimi vrednotami, z ljubeznijo, z mislijo na druge. In z zavedanjem, da smo v resnici vsi med seboj enaki, da se lahko vsak od nas že jutri znajde v stiski in da je to, da si pomagamo, naša človeška dolžnost," je še povedala.

Paketi vsebujejo osnovna živila, kot so olje, kis, moka, koruzni zdrob, riž, trajno mleko, sladkor, sol, testenine, kosmiči, paradižnikova omaka ali druge pripravljene omake in jedi, konzervirana ali vložena zelenjava, ribje konzerve, paštete, marmelada ali lešnikovi namazi, med, juhe in pudingi. V vsakem paketu je tudi nekaj dobrot, kot so piškoti, čokolade, bomboni in slani prigrizki.

Foto: Policija

Poleg paketov s hrano družine in posamezniki dobijo tudi higienske izdelke in čistila za gospodinjstvo.

V letošnji akciji so sodelovale vse enote policije in notranjega ministrstva, z velikodušnimi donacijami sta se pridružila tudi oba policijska sindikata, ki sta skupaj darovala več kot tono in pol izdelkov. Sodelovali so tudi vojaki Slovenske vojske iz vse Slovenije, zaposleni na ministrstvu za obrambo in sodelavci Smučarske zveze Slovenije. Prejeli so tudi donacijo Kluba upokojenih delavcev MNZ Maksa Perca.

Foto: Policija

"Veliko je ljudi, ki potrebujejo pomoč, zato so takšne akcije zelo dobrodošle. Policija in vojska sta organizaciji z velikim številom zaposlenih. Skupaj nas je približno 14 tisoč. Če vsak od nas prinese zgolj kakšno malenkost, se na koncu naberejo izjemno velike količine, kar se je pokazalo tudi tokrat, ko je akcija presegla vsa pričakovanja," je dejal Ciperle.

Raduha pa je povedala, da so slovenski vojaki znani po dobrodelnosti tako doma kot na tujem. "Naši pripadnice in pripadniki sodelujejo v številnih mednarodnih operacijah in misijah, kjer se srečujejo z veliko revščino in pomanjkanjem tamkajšnjih prebivalcev, zato se aktivno vključujejo v humanitarne projekte, običajno povezane še s športno aktivnostjo," so njene besede povzeli v sporočilu.

Foto: Policija