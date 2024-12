dm Slovenija od Dobrodelnega petka 36.117,37 evra namenil Slovenski filantropiji

V podjetju dm Slovenija so že šesto leto zapored na Dobrodelni petek pet odstotkov dnevnega prometa namenili v dobrodelne namene. Letošnjo donacijo v višini 36.117,37 evra so namenili Slovenski filantropiji , humanitarni organizaciji, ki se že več kot 30 let aktivno odziva na družbene probleme, spodbuja in razvija prostovoljstvo ter medgeneracijsko sodelovanje, deluje na področju migracij, pomaga ogroženim in je glasna zagovornica človekovih pravic.

V Slovenski filantropiji bodo donacijo porabili za šolske potrebščine in novoletna darila za otroke iz socialno šibkejših okolij (letno razdelijo darilne bone za nakup potrebščin in potrebščine več kot stotim otrokom, v letu 2024 so oskrbeli že 120 otrok), darila za mlade prostovoljce in mentorje v zahvalo za njihovo predano prostovoljsko delo, darila vsako leto podelijo v okviru nacionalnega tedna prostovoljstva (v letu 2024 so nagradili že več kot 500 mladih prostovoljk, prostovoljcev in njihovih mentorjev), okrepčila, ki jih njihovi prostovoljci nudijo pacientom na Onkološkem inštitutu (okviren letni strošek okrepčil je okrog dva tisoč evrov), poletne tabore za otroke in mlade iz socialno šibkejših okolij (vsako leto pripravijo do dva tabora za skupno do 50 otrok) ter prenovo učilnice v njihovi ljubljanski enoti, učilnica je namenjena učni pomoči otrokom, poučevanju slovenščine, ženskim kvačkarskim delavnicam in Ženskemu klubu za begunke iz Ukrajine (v letu 2024 je bilo izvedenih že več kot 700 ur učnih pomoči ter več kot 80 delavnic za ženske).

"Izredno nas veseli, da so pri podjetju dm Slovenija prepoznali vrednost našega dela za ljudi in se odločili, da nas pri tem podpirajo. Verjamemo, da bomo v presečišču naših skupnih prizadevanj za boljši svet in vrednot, kot sta trajnost in enakopravnost, odlično sodelovali," je povedal Franci Zlatar, izvršni direktor Slovenske filantropije.

Podjetje dm Slovenija se zaveda svoje družbene odgovornosti, ki jo ima v slovenskem okolju. Družbena odgovornost ima pri dm veliko obrazov. Ta se izraža v oblikovanju ponudbe, v različnih ukrepih na področju okolja in virov, v odnosu do zaposlenih in v družbeni angažiranosti, ki jo dm izvaja vsak dan.

