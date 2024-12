Da podjetja presegajo poslovno uspešnost in delujejo (tudi) v korist družbe, je še kako pomembno in hvalevredno. V okviru iniciative Danes za jutri pri HOFERju že vrsto let z različnimi projekti podpirajo izbrane socialne organizacije. Eden izmed najbolj prepoznavnih projektov te pobude je dobrodelni Nasmeškotek , ki dokazuje, da lahko z majhnimi koraki dosežemo velike spremembe.

Dobrodelni Nasmeškotek je letos oživel v kar treh edinstvenih izvedbah, tudi v obliki licitacije čarobnih ilustracij Nasmeškotka na Siol.net, v kateri lahko sodelujete na tej povezavi. Izkupiček bodo v celoti prišteli k donaciji za Botrstvo. Foto: HOFER

Del sredstev od prodaje Nasmeškotkov HOFER namenja Dijaškemu skladu programa Botrstvo v Sloveniji in tako s kritjem oskrbnin v dijaških domovih dijakom omogoča, da lahko bolj brezskrbno nadaljujejo šolanje ter si z izobrazbo tlakujejo pot do svetlejše prihodnosti.

"Trenutno sodelujemo z več kot 40 organizacijami, v projekte pa poskušamo kar se da aktivno vključiti tudi kupce, ki z nami soustvarjajo vsaj malo lepši svet za vse nas. Zavedamo se odgovornosti, ki jo imamo – ne le glede poslovnih rezultatov, ampak tudi odgovornosti do okolja, v katerem delujemo, in ljudi. Veliko lahko dosežemo, če vsak od nas prispeva svoj delček v mozaik dobrodelnosti. Kot skupnost si moramo prizadevati za pomoč najranljivejšim skupinam, kolikor je to v naši moči," v uvodu poudarijo pri podjetju HOFER.

Želite tudi vi nekomu polepšati praznični čas? Oddajte ponudbo za eno, dve ali tri ilustracije ilustratorke knjige Pravljica o čarobnem piškotku Vide Igličar. Licitacija se je začela 27. 11. 2024 ob 8. uri in se konča 24. 12. 2024 ob 12. uri.

Številni projekti, ki izboljšujejo življenja

HOFER z Botrstvom v Sloveniji sodeluje že deset let. "Prepoznali smo njihov dober namen, ob tem pa močno verjamemo, da si prav vsi otroci zaslužijo lepšo prihodnost, da prepoznamo in podpremo njihov potencial ter jim pomagamo uresničiti sanje," ključne cilje sodelovanja z Botrstvom opišejo pri podjetju HOFER.

"Zahvala gre Botrstvu za vso pomoč, ki jo namenjajo otrokom, mladostnikom in družinam, pa tudi vsem našim kupcem, ki z nakupom Nasmeškotka, Vrečke dobrote ali drugega dobrodelnega izdelka oziroma s pomočjo poslanega SMS FEROTROSTVO5 na 1919 prispevajo svoj kamenček v mozaik te srčne zgodbe," hvaležno povedo.

Podjetje HOFER že vrsto let tesno sodeluje s programom Botrstvo v Sloveniji, ki ga vodi Zveza Anita Ogulin & ZPM. V tem času so skupaj z zvestimi kupci programu namenili več kot milijon evrov, kar je omogočilo številne projekte za podporo otrok in mladostnikov iz socialno ogroženih družin. Foto: HOFER

Srce praznične dobrodelnosti

Nasmeškotki, na voljo so v vseh HOFERjevih trgovinah po simbolični ceni en evro, tako ali drugače predstavljajo srce praznične dobrodelnosti podjetja HOFER. "Ker je bil projekt že prvo leto zelo lepo sprejet, smo ga iz leta v leto razvijali in nadgrajevali, prodaja Nameškotkov je rastla, z njo pa se je višal dobrodelni izkupiček za Botrstvo, kar je bil tudi glavni cilj," priljubljenost Nasmeškotkov komentirajo pri podjetju HOFER.

"Nasmeškotek je postal naša praznična stalnica, na katero so ljudje že navajeni. Z majhnim dejanjem, kot je nakup Nasmeškotka, z veseljem sodelujejo pri dobrodelnosti." Foto: HOFER

"Slovenci smo zelo solidaren narod"

Strinjajo se, da smo Slovenci zelo solidaren narod, ki se vedno z veseljem odzove na pomoč ljudem v stiski. A to ne dokazuje le Nasmeškotek, ki postaja vse bolj prepoznaven in priljubljen. "Poleg tega sta uspešna tudi projekta Hrana na dobri poti, kjer viške hrane iz vseh 93 trgovin HOFER razdelimo ljudem v stiski s pomočjo več kot 600 prostovoljcev, ter Karitasova zbiralna akcija, kjer smo do zdaj zbrali več kot 300 ton osnovnih živil in higienskih izdelkov za družine v stiski. Velik poklon gre vsem, ki prispevajo k tej srčni zgodbi," razložijo predstavniki HOFERja.

Korporativno prostovoljstvo: spodbujanje zaposlenih k dobrodelnosti

Dobrodelnost pa pri HOFERju ni omejena zgolj na "zunanje" projekte – tudi njihove sodelavke in sodelavci so ključni del te zgodbe. V okviru korporativnega prostovoljstva med drugim vsako leto organizirajo akcijo obdarovanja starejših.

Letošnja novost projekta Nasmeškotek je dobrodelna dražba izvirnih ilustracij Vide Igličar, ki so bile ustvarjene za knjigo Pravljica o čarobnem piškotku avtorice Nine Kokelj, ki se pojavlja v letošnjem novem televizijskem oglasu za Nasmeškotka.

"Zelo smo veseli, da se je Nina Kokelj odzvala našemu povabilu in da ji je uspelo tako spretno v pravljičnih rimah ubesediti ključno sporočilo Nasmeškotka. Otrokom želimo sporočiti, da za dobrodelnost ni treba storiti veliko in da lahko prav vsak izmed nas nariše nasmeh na obraz drugemu človeku," menijo.

Ilustracija, ki pooseblja bistvo Nasmeškotka

Izvirne ilustracije ilustratorke knjige Vide Igličar HOFER širši javnosti ponuja na licitaciji, ki poteka na portalu Siol.net. Izkupiček bo v celoti prištet k donaciji za Dijaški sklad programa Botrstvo. "Vsi skupaj upamo, da bomo lahko tudi tako še malce povišali končni znesek donacije Botrstvu." pojasnjujejo pri podjetju HOFER.

Vsem potencialnim licitatorjem pa sporočajo: "Želimo si, da bi ob pogledu na ilustracijo lahko vsakič pomislili, koliko dobrega so naredili za svetlejšo prihodnost dijakov iz socialno šibkih družin."

Ilustracija: Vedri vaščani Foto: HOFER

Nasmeškotek bo oživel na odrskih deskah

Da bi dobrodelnost še bolj približali najmlajšim, so pri HOFERju pripravili tudi lutkovno predstavo o Nasmeškotku v sodelovanju z Lutkovnim gledališčem Fru-Fru. "Na igriv in razumljiv način želimo otrokom pokazati, kako lahko majhna dejanja ustvarijo velike spremembe," pravijo pri HOFERju.

Predstave bodo decembra gostovale na sedmih lokacijah po Sloveniji, vstopnica pa je simbolični Nasmeškotek. Ena od predstav, v ljubljanskem Siti teatru, je že razprodana.

Preverite, na katerih lokacijah bo na ogled lutkovna predstava o Nasmeškotku.