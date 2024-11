Da čarobni piškotki ne obstajajo zgolj v pravljicah, že osmo leto zapored dokazuje HOFER in njihov dobrodelni piškotek – Nasmeškotek. S svojo močjo pričara nasmeh na obrazu tistega, ki ga podari, tistega, ki ga prejme, hkrati pa tudi dijakov iz socialno šibkejših družin pod okriljem Dijaškega sklada programa Botrstvo v Sloveniji. Dobrodelni Nasmeškotek je letos oživel v kar treh edinstvenih izvedbah - tudi v obliki licitacije ilustracij Nasmeškotka za višjo donacijo otrokom in mladostnikom na Siol.net.

Dobrodelne Nasmeškotke pri podjetju HOFER pečejo že vse od leta 2017. Nastali so v okviru lastne trajnostne iniciative Danes za jutri in v podporo programu Botrstvo v Sloveniji. Foto: HOFER

Vsi otroci si zaslužijo priložnost, da pokažejo svoj potencial in uresničijo svoje sanje. Mi jim lahko pri tem pomagamo. Prav s tem poslanstvom je nastal Dobrodelni Nasmeškotek, ki je bil prvič predstavljen leta 2017 v okviru lastne iniciative podjetja HOFER – Danes za jutri, ki letos praznuje deset let. Del sredstev od prodaje Nasmeškotka HOFER namenja Dijaškemu skladu programa Botrstvo v Sloveniji in s kritjem oskrbnin v dijaških domovih dijakom omogoča, da lahko bolj brezskrbno nadaljujejo šolanje ter si z izobrazbo tlakujejo pot do svetlejše prihodnosti.

Dobrodelni Nasmeškotki so po ceni en evro na voljo v vseh trgovinah HOFER po Sloveniji

Dobrodelni Nasmeškotki so po ceni en evro na voljo v vseh 93 trgovinah HOFER po Sloveniji od 18. novembra 2024 do razprodaje zalog. Obiščite najbližji HOFER, kupite Nasmeškotek in s tem prispevajte k lepši prihodnosti mladostnikov v stiski tudi vi.

Slastne piškotke iz izbranih sestavin pripravljajo marljivi peki v ustvarjalnici dobrot z več kot 25-letno tradicijo, družinski keksarni Delakorda, ki je zanesljivi dobavitelj za HOFER od začetka. Piškotke vsako leto ročno okrasijo z naravnimi barvili ter jih skrbno zapakirajo v embalažo, ki je prijazna do okolja.

Foto: HOFER

V desetih letih zbrali milijon dodatnih sredstev za program Botrstvo v Sloveniji

Podjetje HOFER že vrsto let ozavešča o stiski otrok in mladostnikov v Sloveniji ter spodbuja k pomoči. Z dobrodelnimi projekti, kot so Nasmeškotek, Vrečka dobrote, FerFud ali Donator meseca, je HOFER skupaj s svojimi kupci za lepšo prihodnost otrok in dijakov programa Botrstvo v Sloveniji v zadnjih desetih letih zbral že več kot milijon evrov, od tega kar 120 tisoč evrov iz naslova Nasmeškotka. Z Nasmeškotki je HOFER v sodelovanju z Zvezo Anita Ogulin & ZPM pomagal pokriti skupno 544 mesečnih oskrbnin v dijaških domovih dijakom iz socialno šibkih družin. In pri tem se, kot poudarjajo, ne nameravajo ustaviti.

Pravljica o čarobnem piškotku

Dobrodelni Nasmeškotek pa se, kot je bilo že omenjeno, letos ni znašel zgolj na policah trgovin HOFER, saj je oživel v kar treh edinstvenih izvedbah. Slikanica "Pravljica o čarobnem piškotku", ki jo je napisala pisateljica Nina Kokelj, ilustrirala pa Vida Igličar, je postala navdih za potujočo lutkovno predstavo, ki bo decembra razveseljevala Slovenijo, in za praznični TV oglas.

Z licitacijo ilustracij Nasmeškotka za višjo donacijo otrokom in mladostnikom

Izvirne ilustracije ilustratorke knjige Vide Igličar bodo širši javnosti ponudili na licitaciji na Siol.net. Izkupiček bodo v celoti prišteli k donaciji za Botrstvo.