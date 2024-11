Skozi "oči" Botrstva: dobrodelnost, ki ne pozna meja #intervju

December naj bi bil čas obdarovanja, veselja in toplih trenutkov. Žal pa je za mnoge to tudi čas stisk, ko v ospredje stopijo finančne skrbi in težke življenjske okoliščine. Med njimi so otroci in mladostniki iz socialno šibkejših družin z negotovo prihodnostjo. Pogovarjali smo se s predstavniki Botrstva v Sloveniji, kjer se trudijo mladostnikom pomagati, da z nasmehom in bolj brezskrbno zakorakajo v novo leto. Pri tem jih finančno podpira tudi HOFER , ki ozavešča o stiski otrok in mladostnikov v Sloveniji ter k dobrodelnosti spodbuja tudi svoje kupce. Prav zato so nedavno svoje trgovske police ponovno napolnili z dobrodelnimi Nasmeškotki.

Nasmeškotek je dokaz, da lahko z majhnimi koraki dosežemo velike spremembe. Del sredstev od prodaje Nasmeškotka HOFER namenja Dijaškemu skladu programa Botrstvo v Sloveniji in s kritjem oskrbnin v dijaških domovih dijakom omogoča, da lahko bolj brezskrbno nadaljujejo šolanje ter si z izobrazbo tlakujejo pot do svetlejše prihodnosti. Dobrodelni Nasmeškotki so po ceni 1 evro v vseh 93 trgovinah HOFER po Sloveniji na voljo od 18. novembra 2024 do razprodaje zalog. Pri HOFERju bodo dodatna sredstva za Botrstvo zbirali tudi z licitacijo čarobnih ilustracij Vide Igličar.

Podjetje HOFER namreč že vrsto let tesno sodeluje s programom Botrstvo v Sloveniji, ki ga vodi Zveza Anita Ogulin & ZPM. V tem času so skupaj z zvestimi kupci programu namenili več kot milijon evrov, kar je omogočilo številne projekte za podporo otrok in mladostnikov iz socialno ogroženih družin.

O pomenu humanitarnih organizacij, stiskah otrok in dijakov iz ogroženih družin, ki so jim namenjene donacije, smo se pogovarjali s predstavniki programa Botrstvo Slovenija.

Nasmeškotek je dobrodelni piškotek, ki ima čarobno moč, da pričara tri nasmehe hkrati: tistemu, ki ga podari, tistemu, ki ga prejme, hkrati pa še mladostnikom iz socialno šibkejših družin pod okriljem Dijaškega sklada programa Botrstvo v Sloveniji. Se strinjamo, da so nasmehi pri vseh treh naštetih široki, najverjetneje največji pa je vseeno pri mladostnikih iz socialno šibkejših družin?

Seveda se vsak prijetno počuti, če ve, da z majhno gesto nekomu pomaga. In z nakupom Nasmeškotka pomagamo ravno mladostnikom, ki so vse prevečkrat spregledani, poleg tega pa resnično pokažemo ne samo osebi, ki ji Nasmeškotek poklonimo, ampak tudi dijakom, da nam je zanje res mar.

Kako konkretno sredstva iz projekta Nasmeškotek prispevajo k izboljšanju življenja otrok in dijakov?

Predvsem je bivanje v dijaškem domu koristno za tiste dijake, ki doma nimajo varnega in spodbudnega okolja za razvoj, da pridobijo nov pogled na življenje, nove vzorce, nove pozitivne zglede. Ti so v dobi odraščanja izrednega pomena za oblikovanje osebnosti, prepričanj, grajenja vrednot ter oblikovanja ciljev za mladost in nadaljnje življenje. Poleg tega pa dijaki z manj skrbmi opravljajo šolske obveznosti in končajo srednješolsko izobraževanje. Nekaterim pomoč pomeni tudi izredno motivacijo za nadaljnje izobraževanje, saj si želijo zase ustvariti boljše pogoje za življenje in tudi sami vračati družbi.

Dobrodelni Nasmeškotki so po ceni 1 evro v vseh 93 trgovinah HOFER po Sloveniji na voljo do razprodaje zalog. Nasmeškotke od 2017 pečejo v družinski keksarni Delakorda, ustvarjalnici dobrot z več kot 25-letno tradicijo, kjer jih ročno okrasijo z naravnimi barvili in ročno zapakirajo v okolju prijazno embalažo. Foto: HOFER

Letos poteka osma sezona Nasmeškotka. V sedmih letih je HOFER z Nasmeškotki zbral že več kot 120 tisoč evrov za Dijaški sklad Botrstva v Sloveniji. Koliko otrok in dijakov ste lahko v preteklosti podprli s sredstvi, pridobljenimi s prodajo Nasmeškotkov?

S temi sredstvi smo podprli 544 mesečnih oskrbnin v dijaških domovih.

Kakšne so povratne informacije družin mladostnikov, ki so prejele pomoč iz projektov, kot je Nasmeškotek?

Dijaki se pogosto čudijo temu, da je nekomu, ki jih sploh ne pozna, mar za njih, da jim nudi finančno pomoč. To jim ogromno pomeni, ker potem ne čutijo, da so tolikšen strošek družini, ob tem pa jim da to tudi neko potrditev, da so vredni vlaganja vanje.

Kako bi opisali občutek, ko vidite, da donacije neposredno pomagajo izboljšati življenja mladih?

Občutek opazovanja učinkov donacij je res poseben, ker vidiš, kako močni smo lahko ljudje, ko stopimo skupaj, ko se povezujemo in ob strani pustimo razlike ter poskrbimo drug za drugega. Ravno to se nam zdi, da sovpada s sporočilnostjo Nasmeškotka.

Kateri trenutek v vašem delu v okviru dobrodelnih projektov vam je prinesel največji občutek ponosa in izpolnitve?

Sij v očeh in ponos v glasu staršev, ko nam povejo ali nas pokličejo, da nam sporočijo, da bodo od zdaj naprej zmogli sami brez pomoči.

Katere so najpomembnejše lekcije, ki ste se jih naučili skozi vsa leta izvajanja dobrodelnih projektov?

Predvsem to, da smo Slovenci kot narod zelo dobrodelni, ko je treba priskočiti na pomoč, kar nas zelo veseli. Le tako lahko tovrstne organizacije nudimo usmerjeno in učinkovito pomoč, da ta doseže svoj namen. Menimo, da samo s skupnimi močmi lahko premikamo meje, in sicer na kateremkoli področju.

Kako solidarni smo po vašem mnenju Slovenci? Vprašanje se ne nanaša le na praznični čas, pač pa na vse leto. Ali skozi leta opažate spremembe v zavesti ljudi glede pomena dobrodelnosti in sodelovanja v projektih, kot je Nasmeškotek?

Ob praznikih smo seveda vsi bolj dovzetni za pomoč drugim. A stiske otrok in družin niso omejene le na praznični čas, zato je prav, da se na ljudi okrog sebe oziramo skozi vse leto in če le lahko, na kakršenkoli način, pomagamo.

Kakšne aktivnosti trenutno iščete in kako vam lahko priskoči na pomoč nekdo, ki si želi pomagati mladim kot prostovoljec?

Vsakdo nam lahko priskoči na pomoč tako, da naši organizaciji nameni en odstotek odmerjene dohodnine, ki ga nič ne stane. Tisti, ki bi si želeli našim programom nameniti svoj čas, pa so vabljeni kot prostovoljci v projekt brezplačne učne pomoči v Večgeneracijskem centru Skupna točka.

Kako se v zadnjih letih spreminjajo potrebe in izzivi družin, ki jih vključujete v svoje projekte?

V zadnjih nekaj letih se je močno spremenila struktura družin, ki potrebujejo našo pomoč, večinoma gre za takšne družine, kjer so starši delovno aktivni, kar je še bolj skrb vzbujajoče. Poleg tega se družine srečujejo tudi z energetsko in mobilno revščino.

Kakšno sporočilo imate za naše bralce ob decembrskih praznikih?

Bralcem bi sporočili, da naj si vzamejo čas in ga namenijo najbližjim. Želeli bi si, da bi se ozirali okrog sebe in bili dovzetni za soljudi brez sodb ter tako prispevali k boljši družbi.

Predstavljajte si, da ima Nasmeškotek resnično neomejeno čarobno paličico, moč – kakšno dodatno željo bi si želeli, da izpolni za otroke?

Čarobna palica bi dodatno željo izpolnila vsem otrokom, da bi odraščali v varnem in ljubečem zavetju svoje družine ter v okolici, kjer med njimi ne bi vladale razlike.

Kako se lahko zainteresirani bralci še bolj dejavno vključijo v pomoč Botrstvu poleg nakupa Nasmeškotkov in licitacije ilustracij na Siol.net ?

Vsi, ki bi si želeli sodelovati v programu Botrstvo v Sloveniji, lahko postanejo botri otrokom ali pa podprejo katerega od projektov Botrstva: Dijaški sklad, Sklad za razvoj talentov, Čarobna zima ali Čarobno poletje.