Serijske oznake izdelkov in njihovi uporabni roki so:

Gourmet pašteta divjega prašiča 95 g:

Lot: 06124DP6, uporabno najmanj do 1. 3. 2028 Lot: 06124DP6,7 uporabno najmanj do 1. 3. 2028 Lot: 28424DP3,4, uporabno najmanj do 10. 10. 2028 Lot: 28424DP3, uporabno najmanj do 10. 10. 2028 Lot: 28424DP4, uporabno najmanj do 10. 10. 2028 Lot: 01124DP5, uporabno najmanj do 11. 1. 2028 Lot: 01124DP5,6, uporabno najmanj do 11. 1. 2028 Lot: 01124DP6, uporabno najmanj do 11. 1. 2028

Gourmet pašteta jelen 95 g:

Lot: 06124J8,9 uporabno najmanj do 1. 3. 2028 Lot: 06124J9 uporabno najmanj do 1. 3. 2028 Lot: 06124J8,10, uporabno najmanj do 1. 3. 2028 Lot: 28524JI uporabno najmanj do 11. 10. 2028 Lot: 28524J1,2 uporabno najmanj do 11. 10. 2028 Lot: 28524J5 uporabno najmanj do 10. 10. 2028 Lot: 01124J3,4 uporabno najmanj do 11. 1. 2028 Lot: 01124J3, uporabno najmanj do 11. 1. 2028 Lot: 01124J4, uporabno najmanj do 11. 1. 2028

Gourmet pašteta klasik 95 g:

Lot: 06124K5 uporabno najmanj do 1. 3. 2028 Lot: 28424K1 uporabno najmanj do 10. 10. 2028 Lot: 28424K1,2 uporabno najmanj do 10. 10. 2028 Lot: 28424K2 uporabno najmanj do 10. 10. 2028 Lot: 28524J1,2 uporabno najmanj do 11. 10. 2028 Lot: 01124K1,2 uporabno najmanj do 11. 1. 2028 Lot: 01124K1 uporabno najmanj do 11. 1. 2028 Lot: 01124K2 uporabno najmanj do 11. 1. 2028

Izdelki so bili v redni prodaji v vseh trgovinah HOFER v Sloveniji. Podjetje HOFER kupce prosi, naj jih vrnejo v najbližjo trgovino HOFER, kupnino pa jim bodo povrnili tudi brez predložitve računa. To opozorilo še ne pomeni, da je odstopanje od pričakovane kakovosti izdelka povzročil prodajalec, je še sporočilo podjetje HOFER.