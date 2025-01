Coca-Cola s polic umika več pijač, kupce poziva: Nikar jih ne pijte

Ameriški proizvajalec brezalkoholnih pijač Coca-Cola je odredil večji odpoklic pločevink in steklenic kokakole, fante, sprita in drugih pijač, ki so bile v prodaji na evropskem trgu. Razlog za takšno potezo so zdravju škodljive visoke ravni klorata, ki so jih odkrili po opravljenem rutinskem pregledu v proizvodnem obratu v Gentu.

Kje so odpoklicali pijače

Odpoklic zadeva pločevnike in steklenice, ki so bile od konca novembra v prodaji v Belgiji, Veliki Britaniji, Nemčiji, Franciji, Luksemburgu in na Nizozemskem, so za francosko tiskovno agencijo AFP povedali v evropski podružnici podjetja Coca-Cola Europacific Partners iz Belgije.

"Nimamo natančne številke, vendar je jasno, da gre za veliko količino. Večina teh izdelkov je že umaknjena s trgovinskih polic. Nadaljujemo izvajanje ukrepov za odstranitev vseh preostalih izdelkov s trga," so navedli. Izdelki z vsebnostjo klorata so imeli proizvodno kodo v razponu od 328 GE do 338 GE.

Podjetje Coca-Cola se je ob objavi informacije o odpoklicu pijač kupcem opravičilo in jih pozvalo, naj njihovih izdelkov ne zaužijejo oziroma naj jih vrnejo na prodajna mesta, za kar bodo dobili povračilo denarja. Foto: Shutterstock

Kaj je klorat



Klorat je snov, ki jo je mogoče najti v živilih, saj izhaja iz klorovih razkužil, ki se pogosto uporabljajo pri predelavi hrane in pijač.



Kot je v znanstvenem mnenju iz leta 2015 izpostavila Evropska agencija za varnost hrane, lahko dolgotrajna izpostavljenost kloratu predstavlja potencialno skrb za zdravje otrok, predvsem tistih z blagim ali zmernim pomanjkanjem joda. Strupena pa je lahko tudi akutna dnevna izpostavljenost.

Kupce pozivajo, naj pijač ne pijejo, temveč jih vrnejo v trgovine

Podjetje se je ob objavi informacije o odpoklicu pijač kupcem opravičilo in jih pozvalo, naj njihovih izdelkov ne zaužijejo oziroma naj jih vrnejo na prodajna mesta, za kar bodo dobili povračilo denarja.