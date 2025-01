Ta servirna žlica je nevarna, enako velja za potovalno blazino

Zdravstveni inšpektorat je obveščal, da je podjetje TEDI iz poslovalnic iz prometa umaknilo servirno žlico iz polikaprolaktama. Izdelek so prodajali od 11. oktobra 2024 do 20. decembra 2024. V istem podjetju so iz prodaje umaknili tudi blazino za vrat.

Ob testiranju izdelka so ugotovili presežno migracijo primarnih aromatskih aminov. Te spojine lahko ob stiku z živili prehajajo v hrano in so zdravju škodljive, zato potrošnikom svetujejo, da izdelka iz previdnostnih razlogov ne uporabljajo.

Servirno žlico s kodo EAN 24276001001000000100 lahko proti vračilu kupnine vrnejo v katerikoli izmed poslovalnic TEDi ali pa ga zamenjajo z drugim izdelkom.

Foto: Zdravstveni inšpektorat RS

Škodljiva blazina za vrat

TEDI je iz prodaje umaknil tudi napihljivo potovalno blazino za vrat. V njej so našli povišane vrednosti mehčal DEHP, DBP in DIBP, ki so lahko zdravju škodljivi, zato uporabo izdelka odsvetujejo.

Blazino so v poslovalnicah prodajali od 28. junija 2023 do 14. januarja 2025.

"Izdelek lahko proti vračilu kupnine v višini 2,00 evra vrnete v katerikoli izmed naših poslovalnic ali ga zamenjate z drugim izdelkom iz naše ponudbe," potrošnikom sporočajo na spletni strani podjetja.

Foto: tedi.com