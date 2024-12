Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je od proizvajalca prejela obvestilo o odpoklicu jajc, saj je v njih prisotna salmonela. Jajca so bila na prodaj v trgovinah Tuš in Spar ter v različnih manjših zasebnih trgovinah na območjih Celja, Velenja in Zasavja.

Na spletni strani uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je zapisano, da so odpoklicana jajca v pakiranjih po deset in trideset jajc z več različnimi loti: Lot: 244; uporabno do 20. 12. 2024, Lot: 245; uporabno do 23. 12. 2024, Lot: 247; uporabno do 27. 12. 2024.

O mikrobiološkem tveganju je upravo opozoril dobavitelj, Kmetijska zadruga Laško. Potrošnikom svetujejo, da jajc ne zaužijejo, temveč jih vrnejo na mesto nakupa.