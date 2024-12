Srčna soseska: vaš glas za boljšo prihodnost

Mercator je s projektom Srčna soseska zagnal gibanje, v katerem lahko z majhnimi dejanji skupaj dosežemo velike spremembe. S podporo lokalnim društvom najboljši sosed izboljšuje kakovost življenja v skupnostih ter ustvarja gibanje solidarnosti in povezanosti. Do 31. decembra 2024 lahko s svojimi nakupi in glasovi pomagate izbranim organizacijam nadaljevati njihove pomembne projekte.