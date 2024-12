Kako poslujejo največji trgovci v Sloveniji?

V Sloveniji je sedem velikih trgovskih verig, ki se ukvarjajo z maloprodajo blaga. Med največje se uvrščajo Mercator, Spar, Hofer, Lidl, Eurospin, Jager in Tuš. Letos se jim je z nakupom šentjurskega podjetja Kea pridružil še hrvaški Studenac, ki ima v Sloveniji po njihovih navedbah velike načrte.

Čeprav bi morala vsa omenjena podjetja zakonsko že objaviti svoja letna poročila za leto 2023, tega še vedno ni storil Tuš oziroma matično podjetje Engrotuš. Pojasnili so nam, da podrobnosti poročila še vedno usklajujejo z revizorji. "Pričakujemo, da bo letno poročilo v kratkem na voljo za javno objavo," so nam odgovorili konec novembra.

Iz letnih poročil trgovskih družb je razvidno, da je prodaja v zadnjih treh letih vsem rasla, tudi zaradi inflacije oziroma številnih podražitev. Vsi skupaj (brez Tuša) so lani ustvarili več kot 4,2 milijarde evrov prometa. Z izjemo Mercatorja in Lidla je vsem rasel tudi dobiček.

Spar v maloprodaji prehitel Mercator

Lani je največjo rast prihodkov med vsemi trgovci na drobno zabeležil Spar Slovenija. Njihovi prihodki so se glede na leto 2022 zvišali za 13,6 odstotka in so prvič presegli milijardo evrov. Skupaj z 29 franšiznimi prodajalnami so ustvarili 1,09 milijarde evrov prihodkov. Svoj tržni delež so okrepili na 21,7 odstotka. Glede na leto 2022 se je število nakupov povečalo za 7,9 odstotka, in sicer so leta 2023 zabeležili 58,6 milijona nakupov, kar pomeni, da je v Sparu vsak dan v povprečju nakupovalo skoraj 200 tisoč kupcev.

"Raziskave kažejo, da kupci mesečno največ potrošijo pri nas. Ob tem nas ocenjujejo kot vodilnega trgovca pri atributih, kot so kakovost storitve, raznolika ponudba, kakovost svežih izdelkov in dobro razmerje med kakovostjo ter ceno, kar nam potrjuje, da uživamo visoko zadovoljstvo in zaupanje svojih kupcev. To je po našem mnenju ključen dejavnik naše rasti," poudarjajo v Sparu.

"Naša strategija ostaja usmerjena v smiselno širitev mreže Sparovih trgovin," pravijo v Spar Slovenija. Foto: STA Spar, ki ima 5.200 zaposlenih, je tudi prvič v zgodovini v trgovini na drobno ustvaril več prihodkov kot Mercator. Mercatorjevi celotni prihodki, skupaj z veleprodajo, so lani sicer znašali 1,31 milijarde evrov, a so v maloprodaji realizirali "le" 1,04 milijarde evrov. Prihodki iz prodaje na drobno so zrasli za 5,5 odstotka.

Ob tem v Mercatorju izpostavljajo, da je podjetje v procesu prestrukturiranja. V skladu s tem zatrjujejo, da je Mercator v letih 2023 in 2024 veliko vlagal v konkurenčnost na izrazito zahtevnem trgu z živili v Sloveniji. "Zahtevnem v smislu izredno visoke konkurenčnosti trga, dejstva, da povprečen kupec v Sloveniji v povprečju na mesec obišče skoraj pet različnih trgovcev, da je v njegovem ospredju predvsem akcijska cena in še bi lahko naštevali," lansko poslovanje komentirajo v največjem zaposlovalcu med gospodarskimi družbami v Sloveniji. Zaposlujejo namreč 7.372 ljudi.

"Da je bila odločitev prava, kažejo tudi rezultati poslovanja v letu 2024, ki pa jih pred objavo poslovnega poročila ne moremo podrobneje predstavljati. Potrdimo pa lahko, da Mercator v letu 2024 posluje bolje, kot to velja za trg trgovine z živili v Sloveniji," zatrjujejo.

Po prihodkih jima je s 674 milijoni evrov, kar je 5,3 odstotka več kot leto prej, sledil Hofer. Dohiteva ga Lidl, ki je lani prihodke povečal za 12,5 odstotka in realiziral 639 milijonov evrov prodaje. Oba diskontna trgovca imata trenutno nekaj več kot dva tisoč zaposlenih.

"Poslovno leto 2023 je bilo za Lidl Slovenija uspešno, prihodke od prodaje smo povečali za več kot desetino; veseli smo, da nam zaupa vse več kupcev. Njihovo zaupanje bomo še naprej ohranjali z zavezo, da jim ponujamo kakovostne izdelke po ugodni ceni, kar nam omogočajo dodelani procesi, optimizirane logističnih poti in tesno sodelovanje z dobavitelji," napovedujejo v Lidlu, ki ima 68 poslovalnic.

Zavidljivo, 12,1-odstotno rast prihodkov v letu 2023 je zabeležil tudi Eurospin. Ustvaril je 286 milijonov evrov prihodkov.

Lestvico največjih trgovcev zaključuje družinsko podjetje Jagros, ki je v trgovinah Jager na severovzhodu Slovenije ustvaril skoraj 230 milijonov evrov prometa oziroma 6,7 odstotka več kot leto prej.

Kot smo omenili že v uvodu, Engrotuš še ni razkril poslovanja za leto 2023, a so nam iz podjetja zatrdili, da so tudi oni lani ustvarili višje prihodke kot v letu pred tem. "Čeprav smo svoje napore usmerjali tudi v učinkovito obvladovanje stroškov, je bila rast stroškov višja od rasti prihodkov. V letu 2023 so se bistveno povečali vsi stroški, še zlasti cena energije. Višji so bili tudi stroški dela tako zaradi dviga minimalne plače kot tudi drugih zvišanj, ki so bila določena z novo panožno kolektivno pogodbo," so pojasnili.

Kako pa je z dobički največjih trgovcev?

Pri dobičkih trgovcev je vrstni red drugačen. Poslovni izkazi za lani razkrivajo, da vsem trgovcem kljub rasti prihodkov niso rasli tudi dobički.

Najbolj je izstopal Hofer, saj je dobiček povečal za kar 127 odstotkov glede na leto prej. Če so imeli leta 2022 skoraj 15 milijonov čistega dobička, je ta lani narasel na 33,8 milijona evrov. V podjetju z več kot dva tisoč zaposlenimi v 93 trgovinah pojasnjujejo, da so k strmi rasti dobička v letu 2023 poleg rasti prometa najbolj prispevali višji prihodki iz naslova odprave slabitev in višji finančni prihodki.

V Hoferju v želji, da se približajo vsem svojim potencialnim kupcem, stalno preverjajo možnosti za odprtje novih trgovin na novih lokacijah. Foto: STA "Pri Hoferju smo ves čas, od vstopa na slovenski trg leta 2005, zelo zadovoljni s poslovanjem podjetja. Poslovni uspeh je zagotovo rezultat naših prizadevanj, da uresničujemo osnovno obljubo, ki smo jo dali našim kupcem – zagotavljati izdelke visoke kakovosti po najboljši, Hofer ceni," so prepričani. Letos so odprli eno trgovino, prihodnje leto načrtujejo odprtje dveh. Za različne projekte nameravajo v prihodnjem letu nameniti 50 milijonov evrov.

Hoferju po dobičku sledi še en diskontni trgovec, Eurospin, ki mu je dobiček zrasel za 24 odstotkov na dobrih devet milijonov evrov.

Na tretjem mestu je s 16-odstotno rastjo dobička Spar - bilo ga je 19,6 milijona evrov. Letos se je 113 trgovinam Spar in Interspar, 29 franšiznim prodajalnam, osmim restavracijam Interspar in spletni trgovini pridružila nova enota v Slovenj Gradcu, poleg tega pa še šest franšiznih prodajaln.

Trenutno se pripravljajo na odprtje nove trgovine v Ajdovščini, njihova najpomembnejša investicija v prihodnjem letu pa bo gradnja dodatnega skladišča za sveže izdelke v Ljubljani. Ocenjena vrednost znaša 40 milijonov evrov. O konkretnih poslovnih rezultatih za letos še ne želijo govoriti. "Lahko pa potrdimo, da tudi letos rastemo hitreje kot trg," so o letošnjih trendih odgovorili iz Spara.

Za deset odstotkov, na 15,7 milijona evrov, so dobiček povečali tudi v Jagru. Lidlov dobiček je upadel za devet odstotkov in je znašal 17,5 milijona evrov.

Z izgubo je posloval le Mercator, ki je leto 2023 zaključil s 47,8 milijona evrov minusa. Mercator ima trenutno 434 maloprodajnih enot, brez franšiznih prodajaln. Letos so iz različnih razlogov zaprli nekaj več kot 5.700 kvadratnih metrov prodajnega prostora (kot pojasnjujejo, je šlo predvsem za nerentabilne trgovine, večinoma v okolici obstoječih prodajnih enot itd.) in odprli nekaj več kot 2.300 kvadratnih metrov bistveno bolj konkurenčnega prodajnega prostora.

"Za leto 2025 vam natančnejših podatkov še ne moremo posredovati, ker so načrtovani projekti odvisni tudi od pridobivanja različne dokumentacije, na katero pa nimamo veliko vpliva," so o načrtih odgovorili iz Mercatorja.

V Mercatorju v zvezi s poslovnimi načrti za prihodnje leto ne želijo govoriti, saj da gre za poslovne informacije. Foto: STA

Tuš, ki ima okoli 2.600 zaposlenih, je leto 2022 zaključil s 6,3 milijona evrov izgube. V Tuševi mreži je sicer 98 maloprodajnih poslovalnic, 150 franšiznih poslovalnic in sedem poslovalnic Cash & Carry.

Za komentarje poslovanja in njihove načrte v prihodnje smo prosili vse omenjene trgovce, a odgovorov do roka od vseh nismo prejeli.