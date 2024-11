Market Schellenburg ponuja izbran nabor svežih pekovskih izdelkov, sadja in zelenjave ter predpripravljenih svežih jedi za takojšnjo uporabo. Nova trgovina ima 325 kvadratnih metrov prodajne površine in uporablja napredne digitalne rešitve, kot so elektronske cenovne oznake, ki prispevajo k večji operativni učinkovitosti in razbremenitvi zaposlenih. Pri zasnovi so veliko pozornost namenili tudi energetski učinkovitosti.

"Market Minute Schellenburg je dokaz naše zavezanosti k inovacijam in udobju za kupce. Z uporabo naprednih tehnologij in digitalnih rešitev ustvarjamo trgovino, ki ne le zadostuje potrebam današnjega potrošnika, ampak tudi preseže njegova pričakovanja," je ob odprtju povedal Tomislav Kramarić, predsednik poslovodstva Mercatorja.