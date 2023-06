Ne boste verjeli, kako je komik pripravil sladico #recept

Če bi želeli tudi sami poskusiti jedi, ki jih je gostom pripravil Tin Vodopivec, si lahko pomagate s spodnjimi recepti, ki nam jih je zaupal. Kako so gostje ocenili njegovo pojedino, pa si lahko pogledate v zgornjem videoposnetku.

PREDJED: inferno (zelenjavne palčke s humusom)

Sestavine:

korenje

zelena

humus (navaden)

rdeča paprika v prahu

Priprava:

Narežemo korenček in zeleno na tanke rezine, dovolj čvrste, da lahko z njimi zajemamo humus. Humus prestavimo iz plastičnih v keramične posodice in potresemo s prahom rdeče paprike.

GLAVNA JED: zen ekstaza (ratatouille)

Sestavine:

2 čebuli

4 stroki česna

2 jajčevca

3 bučke

3 paprike

6 paradižnikov in nekaj češnjevih paradižnikov

bazilika

olivno olje

balzamični kis

sol

poper

limona

Priprava:

Preprosto - narežeš vso zelenjavo, vržeš v lonec in kuhaš. Najprej na olju pet minut pražiš papriko, jajčevce in bučke, potem 15 minut čebulo, česen in začimbe. Nato vse skupaj združiš in pustiš dušiti na minimalnem ognju 35 minut. Na koncu dodaš svežo baziliko in malo limone. Serviraš skupaj s popečeno francosko štruco.

SLADICA: paradiso (skrivnostne palačinke)

"Priprava":

Naključno naročiš na Woltu, na skrivaj prestaviš na krožnike, dodaš smetano in se pretvarjaš, da si za vsakega pripravil nekaj posebnega.

