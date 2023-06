Ste se že kdaj skregali s partnerjem zaradi bešamela? #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Večerjo za pet je v oddaji Riba, raca, rak, ki jo na Planetu lahko samo še ta teden spremljate od ponedeljka do petka ob 20. uri, pripravljala pevka Alenka Husič. Svojim gostom je pripravila trihodni grško obarvan meni, med glavno jedjo pa je eden od njenih gostov razkril prav posebno prigodo s počitnic v Grčiji, za katero je bil kriv prav bešamel.

Alenka Husič je Nejcu Špehu, Igorju Mikiču, Adrijani Kamnik in Tinu Vodopivcu pripravila trihodni meni, ki so ga sestavljale same grške jedi. Za glavno jed jim je postregla musako, nad katero so bili nekateri navdušeni bolj, nekateri pa malo manj.

Igor Mikič je bil namreč med glavno jedjo čisto tiho, kar so opazili tudi drugi. "Igor že ves čas nekaj premleva in analizira," je komentirala gostiteljica. Vse, kar je Igorja zanimalo, je bilo le to, ali je v musaki bešamel.

"Zdi se mi, da Alenka vrhunsko kuha za svoje otroke, ker jih je navadila na ta okus. Jaz imam pač drugačen okus. Jaz nisem Alenkin sin, tako da me ni fascinirala," je priznal na samem, nato pa gostom končno pojasnil, zakaj se je spotaknil ob dejstvo, da glavna jed vsebuje bešamel.

"Razmišljam o zgodbi z Rodosa v Grčiji. Z dekletom sva šla na grško lazanjo. V bistvu jo je ona jedla, jaz je nisem, ker nisem velik oboževalec bešamela. In sem jo ves čas med večerjo obsojal, kako lahko je bešamel, ki je v bistvu samo skuhana moka in maslo. Bešamel ni prva izbira fitneserjev in sva se kar močno sprla zaradi bešamela," je razkril gostom.

Na samem je še podrobneje pojasnil, da se mu prav zaradi bešamela tudi Alenkina jed ni zdela preveč okusna. "To je kot cement, ki ga vržeš na steno, da skupaj zlepiš opeke. To je bešamel tudi v tej musaki – cement," je nejevoljno dodal.

Alenka je sicer dobro sprejela Igorjevo kritiko, vseeno pa je na samem dodala: "Mislim, da je Igor kar zalogaj, kar zadeva kulinariko, sploh ker ima izkušnje na tem področju. Ampak poglej, če se je zdaj enkrat pregrešil, ga pa res ne bo strela udarila."

Mikičevo nezadovoljstvo s postreženo hrano se je pokazalo tudi pri njegovi oceni. Ponovno je namreč večerjo ocenil s samo dvema točkama. Preostali gostje so bili pri ocenjevanju precej bolj prijazni in slovenska pevka je s svojim trihodnim menijem nabrala 15 točk, kar jo trenutno uvršča na drugo mesto, za Adrijano in Igorjem, ki si s točko več še kar delita prvo mesto.

