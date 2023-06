Pevko bodo pred večerjo izdali živci: Prav tresem se! #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Igor Mikič, Alenka Husič, Tin Vodopivec in Nejc Špeh se bodo nocoj odpravili na Koroško. Tam jih bo v svoj dom sprejela pevka Adrijana Kamnik, ki jim bo skuhala trihodno večerjo. Jedi, ki jo bodo sestavljale, bodo preproste in domače, a vseeno bo Adrijana med njihovo pripravo zelo živčna in pod pritiskom.

"Igor je včeraj te standarde postavil zelo visoko, pa še kuhar je. Jaz pojma nimam o kuhanju, razen to, kar kuhamo študentje," je sprva dejala Adrijana. Korošici je na pomoč priskočil tudi njen dedek, ki mu je priznala, da je tako živčna, da še šalotke ne zna narezati. "Prav tresem se! Da se ne bom še urezala," mu je zaskrbljeno dejala.

Dedek ji je nato zatrdil, da si želi, da ji ne bi zmanjkalo časa, ona pa ga je mirila: "Saj imava čas. Saj imava čas …"

Pa ga bo imela Adrijana res dovolj, da ji bo uspelo pripraviti večerjo tako, kot si je zamislila? Vse to in še več izveste samo na Planetu nocoj ob 20. uri.

Zabavno kuharsko oddajo Riba, raca, rak lahko na Planetu spremljate od ponedeljka do petka ob 20. uri! Nocoj pa ne zamudite še epizode šova Poroka na prvi pogled: Avstralija, ki bo sledila ob 21. uri.

Spremljajte nas na družbenih omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.