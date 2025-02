Agencija za varnost prometa (AVP) in policija bosta danes začeli preventivni akciji Bodi viden, bodi previden in Osredotoči se na cesto. Akciji za večjo varnost pešcev in zbranost voznikov med vožnjo bosta potekali istočasno, in sicer do nedelje.

Poudarek bo na boljši vidnosti pešcev in kolesarjev v prometu ter ozaveščanju o tveganjih uporabe mobilnih naprav in drugih motilcev pozornosti med vožnjo. Agencija bo občinskim svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu razdelila tudi preventivna gradiva, kot so plakati, zloženke in odsevniki.

Policisti pa bodo med akcijama posebej pozorni, ali vozniki motornih vozil spoštujejo predpise za večjo varnost pešcev in kolesarjev, na primer glede izsiljevanja prednosti na prehodih za pešce in nedovoljene uporabe površin za pešce. Preverjali bodo tudi, ali pešci skrbijo za lastno varnost in spoštujejo predpise, torej ali varno prečkajo vozišče, spoštujejo pravilno stran hoje in uporabljajo odsevna telesa, so sporočili s policije.

Kaj vse počnete med vožnjo?

Policisti bodo poostreno preverjali tudi, ali vozniki med vožnjo uporabljajo naprave in opremo, oz. počnejo stvari, ki zmanjšujejo slušno oziroma vidno zaznavanje v cestnem prometu in zmožnost obvladovanja vozila. V poostrenem nadzoru bodo preverjali uporabo varnostnih pasov in zadrževalnih sistemov.

V sklopu akcij bo v sredo ob 10. uri na Kongresnem trgu v Ljubljani javni preventivni dogodek Prometni dan. Med drugim bodo prikazali uporabo odsevnih teles v temačnem okolju, učinek alkohola in psihoaktivnih snovi na vid v prometu ter predstavili pomen uporabe zaščitne čelade. Policisti bodo na dogodku svetovali o prometni varnosti, obiskovalci pa bodo lahko preizkusili alkotest, spoznali delo z radarjem in si ogledali drugo opremo, ki jo uporabljajo policisti.

Statistike prometne varnosti za 2024 sicer kažejo na ugoden trend zmanjševanja najhujših prometnih nesreč tudi na področju ranljivih udeležencev v prometu, so sporočili z agencije. Umrlih pešcev je bilo šest, kolesarjev pa pet, kar je najmanj doslej. "Razveseljiv je tudi podatek, da nimamo nobenega umrlega na e-skiroju," so zapisali na AVP. V letošnjem letu že beležijo eno smrtno žrtev med pešci, štirje pa so se huje poškodovali. Na AVP zato vse udeležence v prometu pozivajo k strpnosti, ranljive skupine pa k samozaščitnemu ravnanju.

Porast prekrškov zaradi uporabe mobilcev

Dodajajo, da je za varno udeležbo v cestnem prometu pomembna osredotočenost tako voznikov kot pešcev, zato je uporaba mobilnih telefonov, elektronskih naprav in drugih "motilcev" vedno večja težava. Policija sicer ne vodi statističnih podatkov o vzrokih prometnih nesreč v neposredni povezavi z uporabo mobilnih telefonov. V letu 2024 pa so ugotovili 23.719 prekrškov zaradi uporabe mobilnega telefona med vožnjo, v letu 2023 pa 24.811.

Za varnost pešcev je ključnega pomena, da nosijo odsevna telesa, kot so kresničke, trakovi ali brezrokavniki, k večji prepoznavnosti pa prispevajo tudi svetla oblačila.

Vozilo, ki vozi s hitrostjo 40 kilometrov na uro, namreč pešca v temnih oblačilih opazi šele na razdalji 26 metrov, v svetlih oblačilih do 38 metrov, medtem ko odsevni trak omogoča, da pešca opazijo na razdalji do 136 metrov. Tudi kolesarji in vozniki e-skirojev morajo v mraku in slabih vremenskih razmerah uporabljati obvezna svetila in odsevna telesa, so zapisali.