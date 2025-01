Huda prometna nesreča: voznica trčila v 83-letnega pešca

Z mariborske policijske uprave so sporočili, da se je zjutraj v okolici Ormoža zgodila huda prometna nesreča. Štiriinšestdesetletna voznica osebnega avtomobila je zaradi nepravilne vzvratne vožnje trčila v 83-letnega pešca, ki se je huje poškodoval, a ni v smrtni nevarnosti.

Na kraju nesreče so pešca oskrbeli reševalci in ga odpeljali v ptujsko bolnišnico, kjer so ugotovili, da je utrpel hude telesne poškodbe.

Po vseh zbranih obvestilih bodo ormoški policisti zoper voznico podali kazensko ovadbo zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti.