Trčila šolska avtobusa: dve osebi odpeljali z reševalnim vozilom

Po neuradnih podatkih portala Lokalec.si naj bi trčila avtobusa, ki naj bi na izlet odpeljala šolske otroke. Policija je za omenjeni portal pojasnila, da so bili okrog 8.30 obveščeni o prometni nesreči na območju Oplotnice, kjer sta trčila dva avtobusa. Vzrok in okoliščine nesreče še preiskujejo.

Dodali so, da prve informacije kažejo na to, da gre za prometno nesrečo z lažjimi poškodbami, vendar poudarjajo, da gre za prve ocene. Dve osebi so odpeljali z reševalnim vozilom.