Gorenjski policisti so bili včeraj nekaj pred polnočjo obveščeni o prometni nesreči, v kateri sta bila udeležena 52-letni pešec in 46-letni voznik avtomobila. Pešec je bil v nesreči tako hudo telesno poškodovan, da je na kraju umrl.

Po do zdaj zbranih podatkih je bil pešec sprva kot voznik samoudeležen v prometni nesreči, v kateri je z vozilom zapeljal s ceste v strugo reke Sore. Vozilo je v reki obstalo na strehi, voznik pa je izstopil iz avta in se je po brežini vrnil nazaj na cesto. Takrat je mimo pripeljal 46-letni voznik osebnega vozila in trčil v 52-letnika, ki je stal na neosvetljenem delu ceste. Zaradi hudih poškodb je 52-letnik na kraju nesreče umrl.

Na kraj nesreče sta prišla dežurni preiskovalni sodnik in dežurni državni tožilec. Do izlitja tekočin iz avtomobila in posledično onesnaženja reke Sore ni prišlo. Policisti so opravili ogled in nadaljujejo zbiranje obvestil o vseh okoliščinah prometne nesreče. Cesta je bila na tem delu zaprta okoli štiri ure. Policisti bodo o vseh ugotovitvah obveščali pristojno državno tožilstvo.

Na Celjskem umrl 74-letni voznik osebnega avtomobila

Celjski policisti pa so bili v jutranjih urah obveščeni o prometni nesreči, ki se je zgodila zunaj naselja Globoče. V prometni nesreči je bil udeležen voznik osebnega vozila, ki je vozil v smeri Frankolovega in je na ravnem delu ceste zapeljal z vozišča na travnik ter trčil v brežino ob cesti. 74-letni voznik je na kraju nesreče umrl.