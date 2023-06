Bruceu Willisu bolezen ne pride do živega: s to potezo je navdušil svet #video

Priljubljeni ameriški igralec Bruce Willis kljub bolezni, za katero trpi od lani, uživa v preživljanju časa z družino. Pred kratkim je z ženo in hčerko še zadnjič pred zaprtjem atrakcije Splash Mountain obiskal kalifornijski Disneyland in s svojo potezo navdušil oboževalce.

Posnetek z izleta v Disneyland je njegova žena Emma Heming Willis delila na družbenih omrežjih. Oboževalci so bili navdušeni predvsem nad Willisovo potezo, ko je z eno roko zaščitil hčerko, z drugo pa ji je prekril obraz, da je voda ne bi poškropila. "Pazi," ji je dejal med vožnjo in dodal: "Mislim, da se bomo peljali še enkrat."

V komentarjih posnetka, ki ga je delila Willisova žena, se je oglasilo več oboževalcev, ki so poudarili, kako zaščitniški je igralec do hčerke. Odzvala se je tudi Emma, ki je zapisala: "Vedno."

Bolezen vpliva na njegove govorne sposobnosti

Njegova družina se že eno leto spopada s težko diagnozo. Lani spomladi so igralcu namreč diagnosticirali hudo obliko demence. Od takrat se le redko pojavlja v javnosti. Zaradi bolezni, ki vpliva tudi na njegove govorne sposobnosti, je končal igralsko kariero in svoj čas namenil družini.

Njegovo stanje se je poslabšalo, člani družine, vključno z bivšo ženo Demi Moore, pa mu pomagajo vsak dan.

Emma in Bruce imata sicer dve hčerki – devetletno Evelyn Penn in 11-letno Mabel Ray. S prvo ženo, igralko Demi Moore, ima Bruce še tri odrasle hčerke – 34-letno Rumer, 31-letno Scout in 29-letno Tallulah. Zadnja je v reviji Vogue pred kratkim objavila pretresljiv zapis, v katerem je razkrila prve znake očetove bolezni. "Že dolgo sem vedela, da je nekaj narobe. Začelo se je z nekakšno splošno neodzivnostjo, ki so jo pripisali poslabšanju sluha. To naj bi povzročila leta snemanja akcijskih filmov in zadrževanje v hrupnih okoljih. Sčasoma se je ta njegova neodzivnost krepila in včasih sem to vzela osebno," je priznala.

Zapira se po 33 letih delovanja



Atrakcija Splash Mountain v kalifornijskem Disneylandu se je po 33 letih delovanja tudi uradno zaprla. Načrte za zaprtje je Disney objavil že leta 2020, kljub peticiji proti zaprtju, ki jo je podpisalo skoraj sto tisoč ljudi. Zgodba te atrakcije je sicer povezana z Disneyjevim filmom iz leta 1946 Song of the South, ki so ga kritizirali zaradi idealiziranega prikaza življenja na plantažah. Splash Mountain bo v Kaliforniji nadomestila vožnja, imenovana Tiana's Bayou Adventure, ki se zgleduje po Disneyjevem animiranem filmu Princesa in žabec.



Atrakcija Splash Mountain v kalifornijskem Disneylandu se je po 33 letih delovanja tudi uradno zaprla. Foto: Guliverimage

