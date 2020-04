Italijanski Vogue prvič v zgodovini s prazno naslovnico

V petek bo izšla nova, aprilska številka italijanskega Vogua, ki tokrat na naslovnici ne bo imel nobene manekenke ali igralke, kot je bilo to do zdaj običajno. Zakaj? Ker je vse prej kot običajen tudi položaj, v katerem je trenutno Italija, pravzaprav ves svet.

"V svoji dolgi zgodovini, ki sega več kot sto let v preteklost, se je Vogue prebil skozi vojne, krize, teroristične napade. Naša najbolj častna tradicija je, da nikoli ne pogledamo stran," je urednik italijanskega Vogua Emanuele Farneti sporočil ob razkritju povsem bele naslovnice.

"Pred manj kot dvema tednoma smo nameravali natisniti številko, ki smo jo načrtovali že nekaj časa," je zapisal, "a da bi v času, ko ljudje umirajo, zdravniki in drugi zdravstveni delavci tvegajo svoja življenja, svet pa se za vedno spreminja, govorili o čem drugem, ni v našem DNK. Zato smo projekt zaustavili in začeli znova," je povedal.

"Odločitve, da prvič v svoji zgodovini natisnemo povsem belo naslovnico, nismo sprejeli zato, ker bi nam manjkalo fotografij - nasprotno. Takšno naslovnico smo izbrali, ker bela simbolizira veliko stvari. Bela je spoštovanje, je ponovno rojstvo, luč po temi, vsota vseh barv," je pojasnil Farneti, "bela je za tiste, ki ta prazen čas in prostor polnijo z idejami, mislimi, zgodbami, verzi, glasbo in skrbjo za druge. Bela spominja na to, da smo jo po krizi leta 1929 sprejeli za oblačila, ki izražajo čistost in upanje v prihodnost. Predvsem pa bela ni vdaja, ampak bel list papirja, ki čaka, da ga popišemo, je naslovna stran nove zgodbe, ki se bo kmalu začela."

Oglejte si še: