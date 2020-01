Velika prelomnica za kultno modno revijo #foto

Revija Vogue je v modni industriji že pred časom dobila statut modne Biblije, saj kot vodilna na tem področju ustvarja nove trende ter nakazuje smernice v svetu oblačil in lepote. Tokrat pa so se v italijanski izdaji tiskanega medija odločili, da januarska številka ne bo vsebovala fotografij. Kot so zapisali v izjavi, želijo s tem zmanjšati negativen vpliv na okolje. Znano je namreč, da je modna industrija eden največjih onesnaževalcev na svetu.

V prvi številki revije v letu 2020 tako ne bo več mogoče prelistavati strani, na katerih pozirajo manekenke na eksotičnih plažah ali v svetovnih prestolnicah. Namesto tega bo revija obogatena z ilustriranimi modnimi zgodbami, te pa bodo pospremile tudi ilustrirane naslovnice.

Ne želijo prispevati k onesnaževanju okolja

Kot je dejal urednik italijanske izdaje Vougua Emanuele Farneti, želijo s tem korakom poslati pomembno sporočilo v svet. "V globalni debati o trajnosti in vrednotah, za katere se bo Vogue zavzemal in jih spodbujal v prihodnjem desetletju, izstopa predvsem vidik, ki mi je blizu: intelektualna poštenost," je zapisal urednik na uradni spletni strani omenjene revije.

"V tem primeru to pomeni priznanje, da izdaja modne revije pomembno vpliva na okolje," je še dejal. Farneti je med drugim ocenil, da je pri septembrski izdaji revije za pičlih osem fotografij sodelovalo okoli 150 ljudi, ki so se naokoli prevažali ali z letalom ali z vlakom. Urednik je omenil tudi preostale posledice, ki jih za seboj potegne delo na lokaciji, kot so uporaba elektrike in plastike ter ne nazadnje tudi živilski odpadki.

Prvič v 55-letni zgodovini Vogua tako naslovnico krasi ilustrirana podoba. K sodelovanju pri izdelavi naslovnih strani je italijanski Vogue povabil japonskega umetnika Yoshitako Amana, zambijsko slikarko Cassi Namoda in italijanskega pisatelja stripov Mila Manaro. Vsak izmed njih je upodobil enega izmed modelov, ki krasijo sedem različic januarske naslovnice, poroča CNN.

"To so modne zgodbe v pravem pomenu besede: stilisti so pomagali umetnikom, ti pa so upodobili obraze pravih žensk. Izziv je bil dokazati, da je mogoče prikazati oblačila na pravi način, ne da bi jih pri tem fotografirali," je še dejal urednik Farneti. Obrazi ilustriranih podob tako pripadajo modelom Lili Sumner, Olivii Vinten in Lindsey Wixson.

Ne samo naslovnica, tudi vsebina

Celoten koncept o trajnosti in zmanjšanju vpliva na okolje so snovalci revije podkrepili tudi z vsebino, ki se osredotoča na trajnost modne industrije. Tako bodo lahko bralci in bralke uživali v tematikah, ki se dotikajo recikliranja oblačil in zmanjševanja odpadkov pri sami proizvodnji oblačil.

Vogue bo nekaj sredstev iz prodaje omenjene izdaje namenil tudi za obnovo beneške kulturne institucije, poimenovane Fondazione Querini Stampalia, ki so jo močno prizadele uničujoče novembrske poplave.