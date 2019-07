Meghan očitajo plagiatorstvo: je naslovnico Vogua res skopirala? #video

Pred tremi leti je Meghan Markle napisala esej, ki je del knjige z naslovom The Game Changers, pod katero sta se podpisali Avstralki Samantha Brett in Steph Adams. V njej so objavljene zgodbe 40 vplivnih žensk, ki so v navdih tudi drugim in ki pomagajo spreminjati svet. Naslovnico krasijo portreti teh nekaj vplivnih žensk, ki so svoje zgodbe o uspehu in življenju delile v knjigi.

Zelo podobna zgodba stoji tudi za septembrsko številko britanske revije Vogue. Pravzaprav je nenavadno podoben tudi njen naslov Forces for Change in sama naslovnica, piše Daily Mail. Na njej je namreč prav tako 15 vplivnih žensk ter dodaten, na prvi pogled prazen okvirček, ki predstavlja ogledalo, v katerem je odsev bralca. Torej so tudi bralci tisti, ki lahko pomagajo pri spreminjanju družbe in sveta na bolje, je hotela sporočiti Meghan.

"Če so namigovanja ljudi resnična, sem globoko razočarana"

Ena od avtoric, Samantha Brett, se je oglasila za avstralski Daily Mail, ko je slišala za namigovanja, da je vojvodinja ponavljala za njimi in da je med knjigo The Game Chagers ter septembrsko številko britanskega Vogua nenavadno velika podobnost. "Po eni strani mi to laska, kajti očitno ji je naš koncept zelo všeč. Rada imam Meghan in sem njena velika podpornica, a če so namigovanja ljudi resnična, sem globoko razočarana," je povedala. Daily Mail namreč poroča, da so bili prav bralci tisti, ki so avtorici opozorili na nenavadno podobnost knjige in septembrskega Vogua oziroma ki so namignili, da je morda Meghan malo ponavljala za njima.

Knjiga The Game Changers je bila sicer prvič izdana decembra 2016 in je bila ter je še vedno velika uspešnica. Meghan pa je ena od tistih žensk iz knjige, ki krasi tudi črno-belo naslovnico. Prav naslovnico je nekdanja igralka pred natisom dobila v predogled in jo potrdila, v dar pa je dobila tudi nekaj kopij knjige. Knjiga je bila znova natisnjena novembra 2017 – takrat sta avtorici na naslovnico dodali še več žensk ter jo iz črno-bele spremenili v barvno.

Vojvodinja je znova tarča kritik. Foto: Getty Images

Meghan se je za urednico ponudila sama

Na dan sicer prihajajo nove podrobnosti o sodelovanju vojvodinje Susseške z legendarno revijo Vogue. Odgovornemu uredniku britanskega Vogua Edwardu Enninfulu je Meghan sama poslala SMS-sporočilo z vprašanjem, ali bi se strinjal s tem, da kot gostujoča urednica pripravi septembrsko izdajo.

V iskrenem nagovoru urednika, ki ga je tokrat kot gostujoča urednica napisala Meghan Markle, je zapisala, da je bil čas, ko se je ukvarjala s pripravo septembrske izdaje, zanjo zelo poseben, saj se je hkrati pripravljala tudi na materinstvo.

"Bila sem približno pet mesecev noseča, ko se je začel ves ta proces. In takrat, ko boste vi v rokah držali septembrsko številko, bova moj mož in jaz v rokah držala najinega takrat že tri mesece starega fantka. Zame je ta čas zares poseben, in to s toliko vidikov. Ne le zato, ker gre za čas moje nosečnosti in materinskega dopusta, ampak tudi zato, ker sem imela možnost sodelovati z Edwardom in njegovo krasno ekipo. Počutim se privilegirano, ker me je medse sprejela in podpirala tako krasna ekipa," je med drugim zapisala.

Meghan se je lotila urednikovanja septembrske številke britanskega Vogua, ko je bila pet mesecev noseča. Foto: Getty Images

V nadaljevanju je še priznala, da je pravzaprav na zamisel o tem, da bi bila gostujoča urednica, prišla sama. Z Edwardom Enninfulom sta se najprej dobila na sestanku, kjer je beseda tekla o tem, kako bo vojvodinja pomagala pri pripravi naslovnice septembrske številke, ki bo namenjena vplivnim ženskam.

A ker sta se z Edwardom na sestanku tako dobro ujela in hitro videla, da imata zelo podobne poglede in mnenja, se je nekaj dni kasneje Meghan opogumila in predlagala, da prevzame nase več odgovornosti, kot je bilo sprva mišljeno.

"Tako sem se opogumila in postavila vprašanje. Pravzaprav sem vprašanje večkrat natipkala in ga vedno znova zbrisala, dokler le nisem premogla dovolj poguma in Edwarda vprašala, ali bi namesto tega, da pripravim samo naslovnico, lahko morda kot gostujoča urednica pripravila kar celotno septembrsko številko," razkriva v nagovoru septembrske številke. Ko je Edward odvrnil, da bi ga to nadvse veselilo, je bila vzhičena, priznava: "Spomnim se, da sem sedela na zofi doma, moja psa sta ležala ob meni, jaz pa sem na tiho vzklikala, ko se je njegov odgovor izpisal na ekranu."

