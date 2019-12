Visoko noseča manekenka za močnejše dosegla še en mejnik #video

Revija Vogue bo s štirimi posebnimi izdajami z imenom Vogue Values (kar v prevodu pomeni Vrednote Voguea) počastila štiri vplivne zvezdnice, ki si zaslužijo posebno pozornost in hvalo. Vsaka od njih se pojavi v eni izdaji in hkrati krasi naslovnico tiste številke. Po modni kreatorki Stelli McCartney in režiserki Greti Gerwig je zdaj ta čast doletela svetovno znano manekenko za močnejše Ashley Graham.

32-letna zvezdnica se je na naslovnici slovite revije Vogue prvič znašla leta 2017, in sicer skupaj s še nekaj znanimi manekenkami, med njimi sta bili tudi Kendall Jenner in Gigi Hadid. A prav Grahamovo so pri Vogueu označili za model, ki je spremenila industrijo.

"Iskreno, to je neverjetna pohvala in moram reči, da je to velik mejnik, za katerega pa si ne morem sama jemati zaslug," je zvezdnica povedala za Good Morning America. "Pravzaprav se moram zahvaliti vsem ljudem, ki so sprejeli drugačnost in sprejeli medse drugačne ženske. In to predstavlja ta naslovnica." Poudarila je tudi, da je sama le preprosto dekle iz Nebraske in da je njen uspeh živ dokaz za to, da je vse mogoče.

Grahamova sicer svojo nosečniško izkušnjo že ves čas redno in odkrito dokumentira na družbenih omrežjih. Med drugim je s svojimi sledilci in drugimi nosečnicami ter mamicami delila malo manj prijetne plati nosečnosti, kot so nosečniške strije. A prav zato, ker ničesar nikoli ne olepšuje in ker svoje telo vedno sprejema takšno, kot je, je osvojila srca toliko ljudi po vsem svetu.

