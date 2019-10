Noseča zvezdnica presenetila z videoposnetkom, na katerem je popolnoma gola #video

Avgusta, na deveto obletnico poroke, sta manekenka za močnejše Ashley Graham in njen mož, režiser Justin Ervin, v prikupnem videoposnetku sporočila, da se bosta razveselila prvega otroka. Vse od takrat 31-letna zvezdnica na svojem profilu na Instagramu redno objavlja fotografije in videoposnetke svojega vse bolj zaobljenega trebuščka, s katerim se je pred kratkim ponosno sprehodila tudi po modni brvi na reviji Tommyja Hilfigerja.

Tokrat pa je posnetek še posebej izzivalen, saj je manekenka odvrgla prav vse krpice in svoje vse bolj buhteče oprsje ter vse večji nosečniški trebušček ponosno pokazala svetu. "Postajam vedno večja in večja in vsak dan skušam sprejeti svoje novo telo. Je posebna pot in hvaležna sem, da imam toliko podpore okolice," je zapisala ob videoposnetek, ki si ga je v enem dnevu ogledalo več kot tri milijone ljudi.

V posnetku je videti tudi nekaj nosečniških strij, ki jih je bodoča mamica prav tako brez zadržkov pokazala na goli fotografiji pred nekaj tedni. Prav njeno odkritost in dejstvo, da se nič ne pretvarja ter da vedno pokaže stvari v realni luči, njeni sledilci vedno znova pozdravijo s tako velikim navdušenjem.