Tako zapeljiv je nosečniški slog slavne manekenke za močnejše #video

Ashley Graham, ki je pred kratkim razkrila, da z možem Justinom Ervinom pričakujeta prvega otroka, ne počiva. Poleg fotografiranj in sprehodov po modni brvi se udeležuje tudi številnih družabnih dogodkov, kjer navdušuje z drzno in pogosto zapeljivo nosečniško modo.

Foto: Getty Images

Ena najbolj znanih manekenk za močnejše Ashley Graham je živi dokaz, da pregovor, da nosečnice žarijo, drži. Srečna in nasmejana tako na družbenih omrežjih kot na družabnih dogodkih ponosno ljubkuje svoj vse večji nosečniški trebušček. Celo na modni reviji Tommyja Hilfigerja je nastopila in tudi na modni brvi kazala nosečniški trebušček.

Ashley sicer z izborom oblačil poskrbi, da je tudi v času nosečnosti videti zapeljivo in da se glave obračajo za njo. Prejšnji teden se je na dogodku Harper's Bazaarja v New Yorku pojavila v prosojni črni obleki z visokim razporkom, dan prej pa je na podelitvi modnih nagrad prav tako v New Yorku nosila močno oprijeto rdečo obleko iz lateksa.

Foto: Getty Images

Kot gostja newyorškega tedna mode je izbrala malce manj vpadljivo, a še vedno krasno belo obleko s črnimi pikami, na druženju ob zagonu posebnega modnega kanala na YouTubu pa je nosila modro srajčno obleko, na kateri je zgornje gumbe okrog dekolteja pustila odprte.

Nekaj njenih modnih nosečniških videzov si lahko ogledate v videu spodaj.

