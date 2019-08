Manekenka za močnejše ponosno pokazala nosečniški trebušček #video

Videti je, da je v svetu zvezdnic pravi baby boom, kot pravimo, saj jih je kar nekaj v zadnjih dveh tednih naznanilo, da pričakujejo naraščaj. Po igralki Anne Hathaway, ki je noseča drugič, je z novico o nosečnosti presenetila tudi igralka Milla Jovovich. Ta je hkrati razkrila, da tretja nosečnost pri 43 letih ni bila načrtovana, a da se vsi nadvse veselijo nove družinske članice.

Pred dvema dnevoma, na deveto obletnico poroke, je veselo novico o dojenčku razkrila tudi manekenka za močnejše Ashley Graham. V kratkem videoposnetku sta z možem Justinom Ervinom vzkliknila: "Presenečenje", medtem ko se kamera odmakne od njunih obrazov in razkrije manekenkin že lepo zaobljen nosečniški trebušček. Justin pa je na svojem profilu na omrežju Instagram objavil prikupno fotografijo z nosečo Ashley, na kateri pred seboj drži ultrazvočno fotografijo njunega otročka.

Sledilci so par takoj zasuli s čestitkami in dobrimi željami, jih je pa zvezdnica kmalu po razkritju, da bo prvič mamica, navdušila z novo fotografijo, na kateri je lepo videti trebušček. Zraven je pripisala: "Komaj čakam, da te spoznam." Prisrčno objavo so njeni oboževalci v 16 urah pospremili s skoraj milijonom in pol všečki.